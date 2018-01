Ezeket a filmeket várjuk 2018-ban

Az év első felében érkeznek az USA-ban már bemutatott, Oscar-esélyes filmek, de nem maradunk jó magyar filmek nélkül idén sem. Bár egy ilyen lista soha nem lehet teljes, 2018-ban ezeket a filmeket biztosan nagyon várjuk.

Az év elején sorban érkeznek a magyar mozikba azok a filmek, amelyeket az Oscar-díj reményében már legkésőbb az év végén bemutattak Amerikában. Az év első hetében, január 4-ikén jön Magyarországra Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló Oscar-díjas forgatókönyvírójának első rendezése, az Elit játszma. Az izgalmas krimiben a Jessica Chastain által alakított egykori profi síelőnő szervez exkluzív, nem éppen legális pókerpartikat, amire az orosz maffia és az FBI is felfigyel. Chastaint a filmbeli szerepéért a sokak által az Oscar-előszobájának tartott Golden Globe-díjra jelölték (a gála január 7-én lesz).

Január 18-tól látható a hazai mozikban a Floridai álom és A legsötétebb óra. A Floridai álom-ban Willem Dafoe élete egyik legjobb alakítását nyújtja – nem véletlenül jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriájában Golden Globe-ra, és az Amerikai Filmintézet (AFI) beválasztotta az év legjobb 10 filmje közé. A legsötétebb órá-ban pedig Gary Oldman bújt Winston Churchill bőrébe – szintén Oscar-gyanús alakítást nyújtva.

Három Golden Globe-jelölést is begyűjtött a Három óriásplakát Ebbing határában című, fekete komédiába oltott dráma. Frances McDormand (legjobb színésznő) és Sam Rockwell (legjobb férfi mellékszereplő) mellett a legjobb film Arany Glóbuszára is esélyes. Martin McDonagh filmjében egy meggyilkolt lány elkeseredett anyja három óriásplakátot bérel, amelyeken provokatív üzenetekkel igyekszik rávenni a rendőrséget, hogy járjon a végére a felderítetlen gyilkossági ügynek. A szintén AFI top10-listás filmet január 25-től vetítik a hazai mozik.

Ugyancsak ekkortól lesz látható Steven Spielberg legújabb rendezése, A Pentagon titkai. A Meryl Streep és Tom Hanks főszereplésével készült politikai dráma azt az esetet dolgozza fel, amikor a Washington Post 1971-ben nyilvánosságra hozta azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyították, hogyan vezették félre a politikusok az amerikai közvéleményt a vietnami háborúval kapcsolatban. A filmet több, kritikusokat tömörítő szervezet – köztük érthető módon a washingtoni filmes újságírók – is az év filmjének választotta, 6 Golden Globe-jelölést kapott és az AFI ugyancsak 2017 10 legjobb alkotásaként nevezte meg.

De a hónap utolsó mozipremierjei között található még egy régóta várt film.A világ összes pénze az utóbbi időben azért kapott kiemelt figyelmet, mert Ridley Scott újraforgatta a filmet: szexbotrányai miatt kivágta Kevin Spacey jeleneteit és Christopher Plumerrel vette fel újra. A világ összes pénze persze nem emiatt izgalmas: a megtörtént eseményt feldolgozó krimiben elrabolják J. Paul Getty olajmágnás (őt alakította eredetileg Spacey) unokáját, a zsugori milliárdos pedig nem hajlandó kifizetni a 17 millió dolláros váltságdíjat.

A Fantomszál is a főszereplő miatt kapott nagyobb hírverést: a február elsejétől látható dráma Daniel Day-Lewis utolsó filmszerepe, és második közös filmje Paul Thomas Anderson rendezővel. Első közös munkájuk emlékezetes a színész számára is: a Vérző olaj-ért Daniel Day-Lewis begyűjthette második Oscar-díját. A Fantomszál szomorkás filmnek ígérkezik egy megrögzött agglegény divatdiktátorról, akinek addigi megszokott életét teljesen felforgatja a szerelem.



Ugyancsak február 1-én jön Margot Robbie főszereplésével az Én, Tonya című krimibe oltott életrajzi sportfilm, ami Tonya Harding műkorcsolyázónő életét dolgozza fel, pontosabban azt az esetet, amikor Harding eltörette nagy riválisának lábát, hogy növelje esélyét az 1994-es olimpiai játékokon.

Február 22-étől látható az idei Golden Globe-gála legtöbb jelölését (összesen 7) begyűjtő, a Velencei Filmfesztiválról fődíjjal távozó A víz érintése. A Guillermo del Toro (A faun labirintusa, Hellboy) rendezte felnőttmese egy titkos kutatóbázison fogva tartott kétéltű ember és egy néma takarítónő románcát meséli el a hidegháború idején.

A víz érintésé-t szintén beválogatta az Amerikai Filmintézet a tavalyi év 10 legjobb alkotása közé, ahogy a március 1-jén a magyar mozikba megérkező Lady Bird-öt is. A független filmek „sztárszínésznője", Greta Gerwig ezzel az önéletrajzi elemekből táplálkozó felnövéstörténettel bizonyítja, hogy rendezni is tud. Szinte az összes amerikai kritikusszervezet díjjal tüntette ki a filmet New Yorktól Los Angelesig. De nemcsak a filmet és forgatókönyvíró-rendezőjét, hanem Saoirse Ronan alakítását is az egekig magasztalták az amerikai filmes újságírók. Ronant eddig kétszer jelölték Oscarra, most is nagy esélyesnek tartják.

Az AFI 10-es listájára felkerült egy képregényfilm, a Wonder Woman. 2018 is bővelkedik Marvel- és DC-hősökben. Önálló filmet kapott például a Fekete párduc (február 25-én startol a magyar mozikban), aki feltűnik majd a Bosszúállók: Végtelen háború-ban is (április 26.), de X-Men filmből rögvest hármat is kapunk idén, ebből a Deadpool 2 ígérkezik a legizgalmasabbnak (májusban érkezik a mozikba).

Folytatásokban egyébként sem lesz hiány. A dinós franchise rajongói például a Jurassic World: Bukott birodalom-nak örülhetnek majd (június 7.). Jön a második ABBA-mozi, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba (július 19.), a hatodik Mission Impossible (július 26.) és az Ocean's filmek női változata (június 7.), de végre kiderül, milyen kalandokat kellett átélnie Hans Solonak, mire az Ezeréves Sólyom kapitánya lett (a Solo – Egy Star Wars-történet május 24-től lesz itthon is látható).

Az animáció szerelmesei sem maradnak film nélkül. Február 15-étől látható Nick Park legújabb agymenése, az Ősember. A fantasztikus Róka úr után Wes Anderson ismét stop-motion animációt készített, az Isle of Dogs a Berlini Filmfesztiválon lesz először látható, és ha minden igaz, tavasszal a magyar mozikba is megérkezik. De jön a Hotel Transylvania harmadik része (július 12.) és A hihetetlen család 2 (július 19.) is.

Nem kevés CGI-animációval készült két várva várt popcorn-mozi, Steven Spielberg Ready Player One (március 29.) és Robert Rodriquez Alita: A harc angyala című sci-fije (július 19.).

Egyelőre nem tudni, eljut-e hozzánk még az év végén Martin Scorsese legújabb gengsztermozija. A The Irishman Jimmy Hoffa meggyilkolásának körülményeit dolgozza fel, nem kisebb sztárokkal, mint Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel és Joe Pesci.

Március közepén viszont begördül a mozikba Clint Eastwood legújabb izgalmas filmje, A párizsi vonat. A 2015-ös terrortámadást feldolgozó film érdekessége, hogy Eastwood az expresszvonat valódi hőseit (két, az eset idején épp szabadságos katonát és a barátjukat) kérte fel arra, játsszák el a főszerepeket.

Magyar filmekben sem fogunk szűkölködni. Január 25-től látható Szász János történelmi krimije, A hentes, a kurva és a félszemű, február 15-én pedig folytatódik a Valami Amerika.

Várhatóan a nyáron kerül mozikba az Oscar-díjas Nemes Jeles László második nagyjátékfilmje, a Sunset. A film 1913 nyarán játszódik, egy hét leforgása alatt, főszereplője az árvaházban felnőtt kalaposlány, Leiter Írisz (Jakab Juli), aki azért utazik Pestre, hogy szülei egykori szalonjában dolgozhasson. A kalapbolt tulajdonosa elutasítja, a lány viszont megtudja, hogy él egy bátyja, és a családja után kutatva Írisz sötét titokra bukkan.

Az év vége felé két izgalmas magyar fim bemutatását várhatjuk. Pálfi György Az Úr hangja című (a Filmalap által 600 millió forinttal támogatott) sci-fije Stanislaw Lem regényének adaptációja. A főhős egy balesetekről szóló dokumentumfilmben felismeri édesapját, aki még a hetvenes években disszidált. A fiú Amerikába utazik: a találkozás a tudósként dolgozó apjával nemcsak kettejük, de miden ember életét megváltoztatja.

A tervek szerint decemberben kerülhet a mozikba Bodzsár Márk Kádár-kori vámpírmeséje, a Drakulics elvtárs. A feltörekvő fiatal kémnőt a titkosszolgálat ráállítja az Adjunk vért Vietnámnak! mozgalom nyugatról hazalátogató díszvendégére, Fábián elvtársra. A célszemély (Nagy Zsolt) több hasonlóságot is mutat a hollywoodi Drakula filmekből ismerős Lugosi Bélával. A titkosszolgálat a legkülönfélébb módszereket bevetve próbál a végére járni, hogy tényleg egy szörnyeteg érkezett-e a Magyar Népköztársaságba.

A 2017-es év - ahogy arról hosszabban írtunk néhány napja - kivételesen sikeres volt a magyar film szempontjából. Nagy közönségsikerek, Oscar-díj, Bafta-díj, berlini Arany Medve, Európa-díj, cannes-i versenyfilm. A 2018-as év is hasonlónak ígérkezik: Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje máris ott van az Oscar-díjra jelölt kilenc legjobb film között.