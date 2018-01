Háromszáz hollywoodi színésznő, ügynök, író, rendező és producer részvételével indult el az a kezdeményezés, amelynek célja, hogy felszámolja a munkahelyi szexuális zaklatásokat. A kezdeményezés túlmutat Hollywoodon: olyan területeken is síkra szállnak a nőkért, amelyek kevésbé kapnak figyelmet, így vélhetően több az áldozat is.

A Time's Up (Lejárt az idő) elnevezésű kezdeményezéshez olyan sztárok is csatlakoztak, mint Natalie Portman, Emma Stone, Ashley Judd, Eva Longoria vagy Reese Witherspoon.

A kezdeményezést január elsején jelentették be, egész oldalas nyílt levél kíséretében, a New York Times-ban. A Time's Up célja, hogy Amerika-szerte megvédje a nők jogait, és elsősorban olyan hivatásokban dolgozó nőknek segítsen felvenni a harcot a szexuális zaklatásokkal szemben, amelyek kevésbé kerülnek reflektorfénybe – és ahol a nők sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, ha egy-egy esetet jelentenek.

A Time's Up a jogi kiadások fedezetére 13 millió dollárt gyűjtött össze.A New York Times-ban közzétett nyílt levél szerint

véget kell vetni annak, hogy a nők hangját nem hallják meg a férfiak által dominált munkahelyeken."

„Ha a privilegizált szakmákban dolgozó nők nem képesek harcolni egy olyan társadalmi modellért, ahol a nők egyenlők a férfiakkal, akkor ki képes?" – mondta a New York Times-nak Shonda Rhimes producer (Grace klinika), a Time's Up egyik aláírója.

A kezdeményezés csatlakozik a korábbi #MeeToo kampányhoz, ugyanakkor a Time's Up aláírói szeretnék felhívni arra a figyelmet, hogy a #MeeToo a szereposztó díványtól indult, és nem sikerült eljutnia a munkásosztályig, a szexbotrányok híreibe csak olyan elkövetők és áldozatok kerülnek, akik ismertek és van hatalmuk, miközben nők milliói képtelenek a hangjukat hallatni. A Time's Up tehát nem a szórakoztatóiparra, hanem a munkásosztálybeli nőkre fókuszál.A Time's Up október óta nőtte ki magát csoportos beszélgetésekből tőkével rendelkező kezdeményezéssé. Nem csupán jogi segítséget szeretnének nyújtani a zaklatások áldozatainak, hanem eljárást akarnak kezdeményezni az olyan cégek ellen, amelyek nem csupán eltűrik, de a munkaszerződések titoktartási záradékaival intézményesítik a munkahelyi szexuális zaklatásokat.

A Time's Up szervezői ugyancsak arra kérik a január 7-iki Golden Globe-gálán megjelenő nőket, hogy öltözzenek feketébe.