Töretlenül megy előre A Viszkis a mozikban

A heti mozilátogatottság top 10-es listáján a hetedik helyen áll a november 23-án bemutatott magyar akciófilm. A Viszkis ráadásul különleges rekordot döntött meg a két ünnep között: az Ambrus Attila bűnözői karrierjét feldolgozó filmet többen látták, mint a rendező Antal Nimród első filmjét,a 2003-as Kontroll című kultfilmet.

A bemutatása óta eltelt 6 hét alatt összesen 277 197 néző volt kíváncsi A Viszkis-re. A múlt héten újabb18 311-es néző váltott rá jegyet, és így Antal Nimród saját rekordját döntötte meg: annak idején 260 ezren láttak a rendező első magyar filmjét, a Kontroll-t a mozikban.



A Viszkis kiemelkedő hazai nézőszáma amerikai filmek esetében is ritka, a blockbusternek szánt Az igazság ligája című, 7 hete vetített szuperhősfilmet például csak 144 695-en látták.

Nagyon örülök, hogy A Viszkis ilyen népszerű lett, már sokan látták, és remélem, sokan fogják még megnézni. Számomra a mozi nem filmek versenye; nem az eredmények egymáshoz való méricskélése dönti el hogy melyik jó vagy rossz, de az persze nagyon jó érzés, hogy ez a történet megragadta a nézők figyelmét: ezt nagyon köszönöm a munkatársaim nevében is, és nagyon remélem, hogy fogok még otthon forgatni." – mondta a film forgalmazóinak az azóta ismét Amerikában dolgozó rendező.

A heti top 10-es lista élén továbbra is a Star Wars: Az utolsó Jedik trónol: eddig 789 544 néző látta, a múlt héten pedig 181 ezer nézőt vitt moziba.

Csaknem annyit, mint a toplista második helyezettje. A december 21-én bemutatott Jumanji - Vár a dzsungel-re két hét alatt 182 148 jegyet adtak el, ebből kicsivel több mint 100 ezret az elmúlt héten. A hét harmadik legnézettebb filmje a Ferdinand című családi animáció, 118 073-es eddigi nézőszáma csaknem 70 ezerrel emelkedett a múlt héten.

A top10-es listán 4 új film is szerepel. A legnagyobb showman a negyedik legnézettebb film volt bemutatójának hetében (36 631), a Tökéletes hang 3 (26 518) a hatodik, az Egy szent szarvas meggyilkolása (11 724) a nyolcadik, míg a Bőrpofa 6 765 nézője a tízedik helyre volt elég.