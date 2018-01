Remekül sikerült a Social Network – A közösségi háló Oscar-díjas forgatókönyvírójának, Aaron Sorkin rendezői bemutatkozása. Az elmúlt 25 évben Sorkin jobbnál jobb forgatókönyveket írt a televíziónak és a hollywoodi stúdióknak, most az Elit játszmával bebizonyította, hogy rendezőként is mestere a filmezésnek. A főszerepben lubickoló Jessica Chastain pedig pályája eddigi legjobb alakítását nyújtja.

A megtörtént eseményeket feldolgozó Elit játszma a pókerfilm, a krimi és a társadalmi dráma okos egyvelege. Aaron Sorkin forgatókönyvíróként hozta a tőle a képernyőn (Az elnök emberei, Híradósok) és a filmeknél (Egy becsületbeli ügy, Charlie Wilson háborúja,Pénzcsináló, A közösségi háló) már megszokott magas minőséget. Szarkasztikus humorban meghempergetett pergő párbeszédek és kiváló ritmusérzékű, a klasszikus egyenes vonalú dramaturgiát csak a szükséges mértékben megbolygató, erőteljes történetmesélés – biztos recept ez az Oscar-díjas forgatókönyvírótól, 1992 óta.

Az íróként biztos kezű Sorkin legnagyobb kockázatvállalása ezúttal az volt, hogy munkája nem ért véget az íróasztalnál, hanem beállt a kamera mögé, és rendezőként is bemutatkozott. Mintha csak megelégelte volna, hogy – Oscar és Golden Globe ellenére – az igazi babérokat mindig a rendezők és a színészek aratják le. Mint amikor, egy nem is annyira távoli hasonlattal élve, a karmestert menesztik mennybe a komponista helyett.

Az Elit játszmá-val Sorkin két dolgot is bebizonyított. Először is azt, hogy rendezőként is mestere a filmezésnek, másodszor pedig azt, hogy Hollywoodban még mindig érvényes az ősrégi „író-elmélet": nincs nagy film jól megírt történet nélkül, azaz „a filmgyártás legfontosabb embere az író – csak senki ne szóljon nekik erről" (a kijelentést a 20-30-as évek legtehetségesebb producerének Irving Thalbergnek tulajdonítják).

Azzal, hogy Aaron Sorkin magára vállalta a rendezést, elébe ment annak – a főként stúdiófilmek esetében jelentéssel bíró és leginkább a filmelméleti szakírókat izgató – kérdésnek, hogy ki a film elsődleges szerzője: az író, vagy a rendező. Az Elit játszma egyértelműen Sorkin filmje, az első kockától az utolsóig. A Molly Bloom önéletrajzi írását (szintén Elit játszma címmel tavaly jelent meg Magyarországon az Agave gondozásában) alaposan felturbózó Sorkin úgy tölt ki 140 percet, hogy abban alig van üresjárat, ami elképesztő teljesítmény, ha azt vesszük figyelembe, hogy a filmidő jelentős részében emberek beszélgetnek egymással, és elvétve akad egy-egy sport- vagy bűnügyi akciójelenet.

A csinos és intelligens Molly Bloom egy súlyos baleset miatt adta fel síelői karrierjét (bátyja kétszeres világbajnok), majd Los Angelesben előbb egy kisstílű ingatlanbefektető titkárnője lett, aki rábízta félillegális pókerjátszmáinak lebonyolítását. A 2000-es évek végére Molly Bloom Hollywood, majd New York legmagasabb beugrójú és legfelkapottabb pókercsatáit szervezte: ő volt a játszmák házigazdája és a férfi játékosok „oroszlánszelidítője" , a legszemélyesebb titkok tudója. Játékasztalánál nem kisebb sztárok fordultak meg, mint Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio vagy Ben Affleck. Minden jól ment, amíg a játszmáira nem figyelt fel az orosz maffia és az FBI – bajba pedig azért került, mert az egyre nagyobb kintlevőségei fedezetére elkezdett a játékosok nyereményéből jutalékot szedni, megsértve ezzel az Egyesült Államok szerencsejátékra vonatkozó passzusait.

Ebből a nem mindennapi, de akár egyszerűen elmesélhető történetből varázsolt Sorkin feszes, izgalmakban bővelkedő mozifilmet – olyat, amit akár Martin Scorsese is megirigyelhetne. Sorkin „mesterei" persze Rob Reiner (Egy becsületbeli ügy, Szerelem a Fehér Házban), Mike Nichols (Charlie Wilson háborúja) David Fincher (A közösségi háló) és Danny Boyle (Steve Jobs) voltak – és jól látszik, hogy mindegyiküktől tanult valamit, ami tudást aztán arra használt fel, hogy a rendező Sorkin „kiszolgálja" az író Sorkint.

Pontosan tudja, hol és milyen tempóban kell elkezdeni a történetet, hogy a néző figyelmét rögvest megnyerje magának. Tudja mikor kell lassítani, hogy aztán ismét felpörgesse a sztorit, és tudja, hol érjen véget egy olyan történet, ami még nem ért véget, azt az érzetet keltve a nézőben, hogy még a 140 perc is kevés volt.

Mindehhez pedig remek színészeket választott. Pontosabban, állítólag maga Molly Bloom kérte, hogy Jessica Chastain játssza a filmben. Chastain pedig remekel a szerepben. Ahogy a védőügyvédjét alakító Idris Elba, az X-ként megnevezett színészként (valószínűleg Tobey Maguire) Michael Cera, de még Kevin Costner is Bloom pszichológus apjaként.

Persze frappáns dialógusokkal kiszolgált, jól megírt karaktert eljátszani nem akkora kihívás. Mégis, az Elit játszma Jessica Chastain jutalomjátéka. A színésznő egyaránt ügyesen bánik mély erotikus kisugárzásával, tagadhatatlan intelligenciájával és gyermeki énjével, annak érdekében, hogy a néző képes legyen azonosulni az apjával és a férfiakkal harcban álló, de a férfiak világában saját erejéből érvényesülni képes nővel. Méltóságteljes, mégis velejéig szenvedélyes, erőteljes alakítás ez – Chastain szó szerint uralja a vásznat, no meg a férfinézők képzeletét.

Aaron Sorkin eddigi pályájának legjobb női karakterét írta meg Chastain számára. Pókernyelven: erős kezet osztott. A színésznő két ásszal várhatja a 2018-as díjkiosztók licitköreit.