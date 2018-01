A Három óriásplakát Ebbing határában a Golden Globe nagy nyertese

75. alkalommal adták át a Golden Globe-díjakat Los Angelesben. Hollywood legnagyobb sztárjai a Beverly Hilton Hotelben nyitották meg a 2018-as gálaszezont, ami egyúttal a szexbotrány-áradat utáni első nagyobb szabású filmes ünnepség volt. Idén is fontos szerephez jutottak a ruhák, de egészen más értelemben. A vörös szőnyegen a résztvevők zöme feketébe öltözve vonult fel, ezzel fejezve ki szolidaritásukat a zaklatások áldozataival.

A fekete ruha persze elsősorban a nőknek okozott fejtörést, elvégre a férfiak egyébként is hagyományosan fekete szmokingban szoktak érkezni az efféle rangos eseményekre. A #meetoo és a Time's Up kezdeményezések jegyében feketében felvonuló hollywoodi nők kénytelenek voltak beérni a szabásminták egyediségével.

Miközben a sztárok feketében tiltakoztak vagy fejezték ki együttérzésüket, már decemberben, a jelöltek kihirdetésekor többen nehezményezték, hogy a legjobb rendező kategóriájába nem sikerült nőnek bekerülni, holott több remek 2017-es filmet is hölgy rendezett. Ilyen volt például az amerikai kritikusok nagy kedvence, a Lady Bird, a szuperhősnős Wonder Woman vagy A csábítás, amelyért Sofia Coppola ráadásul elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat Cannes-ban (a fesztivál 70 éves történetében második alkalommal fordult elő, hogy nőt tüntettek ki ezzel az elismeréssel).

Az elmúlt 20 évben egyébként sem bővelkedett a Golden Globe rendezői kategóriája női jelöltekben, összesen 3 rendezőnőt nomináltak (Sofia Coppola, Kathryn Bigelow és Ava Duvernay), de egyikük sem nyert. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy más fontos kategóriákban nem feledkeztek meg a Hollywoodban élő külföldi újságírók (HFPA) az alkotónőkről. A legjobb forgatókönyvért három nő is versenybe szállt: Greta Gerwig (Lady Bird), Vanessa Taylor (A víz érintése – Guillermo del Toróval közösen) és Liz Hannah (A Pentagon titkai – Josh Singerrel együtt). A Lady Bird-öt pedig jelölték a legjobb vígjáték vagy musical kategóriájában, ahogy a legjobb idegen nyelvű filmek jelöltjei között is akadt egy, amit nő rendezett: a First They Killed My Father Angelina Jolie munkája.

Persze, mi magyarok is örültünk volna, ha több olyan film kerül a HFPA figyelmének középpontjába, amit nő rendezett, mert sajnos Enyedi Ildikó Arany Medvével kitüntetett alkotása, a Testről és Lélekről nem került be a legjobb idegen nyelvű filmek jelöltjei közé.

A gála házigazdája Seth Meyers volt, aki nyitóbeszédében nem mellőzte a fricskát.

Hölgyeim...és maradék Uraim" -- kezdte Meyers,utalva ezzel a Hollywoodon végigsöprő, egyre több férfi hatalmasságot elsöprő szexbotrányokra. Majd hozzátette: három hosszú hónap után először nem kell aggódniuk a férfiaknak, mivel a gálán garantáltan nem rosszat jelent, ha meghallják a nevüket.

Az első filmes férfi díjazott nem is rejtette véka alá örömét, amikor meghallotta, hogy Helen Mirren kimondja a nevét. Sam Rockwell a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Aranyglóbuszt.

Rengeteg független filmben szerepeltem. Jó érzés egy olyan filmben játszani, amit az emberek megnéznek" – mondta köszönőbeszédében Rockwell.

Jó pár tévés díj kiosztása után A víz érintése besöpörte első Aranyglóbuszát: Alexandre Desplat nyert a legjobb eredeti filmzene kategóriájában, ahol olyan komponista nagyágyúkkal volt egy mezőnyben, mint John Williams (A Pentagon titkai) vagy Hans Zimmer (Dunkirk). A legjobb eredeti filmbetétdal a This Is Me című szám lett A legnagyobb showman-ből. A Benj Pasek - Justin Paul duó tavaly a Kaliforinai álom okán örülhetett (először a Golden Globe-nak, aztán az Oscarnak is).

A vígjáték/zenés film kategória legjobb férfi színésze idén James Franco lett a Golden Globe-gálán. Franco a minden idők legrosszabb színészének kikiáltott Tommy Wiseau-t (a legendás The Room alkotóját) keltette életre a The Disaster Artist című filmben, amelyet egyben rendezett is. Franco a díj átvételekor felvitte a színpadra Wiseau-t is, így a világ legrosszabb színésze is megfürödhetett kicsit a dicsfényben, de csak kicsit, mert Franco nem engedte megszólalni a nárcisztikus hajlamairól híres Wiseau-t.

Az első filmes női díjat idén Allison Janney vehette át, az Én, Tonya mellékszereplőjeként. Janney főként a közönség soraiban ülő Tonya Hardingnek hálálkodott, hogy kendőzetlenül megosztotta az élettörténetét a filmesekkel, és a közönséggel. Az Én, Tonya ugyanis a műkorcsolyázónő életét dolgozza fel, pontosabban azt az esetet, amikor Harding eltörette nagy riválisának lábát, hogy növelje esélyét az 1994-es olimpiai játékokon.

A legjobb animációs film a Coco lett, míg a legjobb idegen nyelvű filmnek Fatih Akin Aus dem Nichts című drámáját választották.

A legjobb forgatókönyv Golden Globe-jának idén Martin McDonagh örülhetett, a Három óriásplakát Ebbing határában szkriptjéért. McDonagh beszédében felköszöntötte születésnapos édesanyját, mintegy születésnapi ajándékként beállítva a díjat. Aztán gyorsan hozzátette: bár anyám azt szerette volna, ha a Lady Bird nyer."

Ezután Reese Witherspoon konferálta fel a Cecil B. DeMille-életműdíj nyertesét. Oprah Winfrey volt ugyanakkor az egyetlen, akit nem ért meglepetés a gála díjazottjai közül, hiszen az életműdíj nyertesét már decemberben bejelentették.

Natalie Portman nem fogta vissza magát, amikor felkonferálta a legjobb rendező kategória jelöltjeit.

És akkor jöjjön a csak férfiakból álló jelöltek névsora" - mondta.

A legjobb rendező Golden Globe-díjával Guillermo del Torót tüntették ki. A víz érintése című felnőttmese tavaly megnyerte a Velencei Filmfesztivál díját, és idén ezt a filmet jelölték a legtöbb kategóriában (összesen 7) Aranyglóbuszra.

A mexikói rendező köszönőbeszédében arról beszélt, hogy gyermekkora óta hisz a szörnyekben, akik, bár képzeletének szüleményei, sokszor megmentették az életét, és segtettek átvészelni nehéz időszakokat.

A vígjáték/zenés film kategória legjobb színésznője Saoirse Ronan lett a Lady Bird-ért. A 23 éves színésznőt korábban már jelölték A vágy és vezeklés és a Brooklyn okán, de most először vehette kezébe a díjat.

De végül, Martin McDonagh édesanyja is örülhetett, mert a Lady Bird megnyerte a vígjáték/zenés film kategóriában a legjobb filmnek járó Golden Globe-ot.

A Joe Wright rendezésében készült A legsötétebb óra főszerepe miatt Gary Oldmant az Oscar egyik nagy esélyesei között emlegetik. Most egy lépéssel közelebb is került a díjhoz, mert a Golden Globe-on a dráma kategória legjobb színészének választották, amiért hitelesen és teljes átéléssel öltötte magára Winston Churchill szerepét.

A kategória legjobb színésznőjének Frances McDormand-ot választották a Három óriásplakát Ebbing határában című filmért.Majd kisvártatva kiderült, ez a film érdemelte ki a legjobb dráma díját is.

Így Martin McDonagh filmje lett a Golden Globe nagy nyertese: hat jelöléséből négyet tudott díjra váltani, míg a "favorit" A víz érintése csak kettőt a hétből, igaz, ebből ez egyik a legfontosabbnak tartott rendezői díj.

A gála legnagyobb vesztese pedig A Pentagon titkai. A Spielberg-film hat jelöléséből egy sem ért díjat.