Guillermo del Toro filmje kapta a legtöbb BAFTA-jelölést

Kedd délelőtt kihirdették a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjainak jelöltjeit. A legtöbb kategóriában, összesen 12-ben, A víz érintése esélyes. Guillermo del Toro filmjét a Három óriásplakát Ebbing határában és A legsötétebb óra követi 9-9 nominálással. A BAFTA-díjait február 18-án osztják ki, Londonban.

A víz érintése volt a Golden Globe nagy favoritja is, ott 7 kategóriában jelölték, de csak 2 díjat hozott el, ebből az egyik legfontosabbat, a rendezőnek járó díjat. Guillermo del Toro felnőttmeséjét a BAFTA-n 12 kategóriában jelölték a brit filmakadémikusok, egyebek mellett a legjobb film, legjobb rendező, legjobb színésznő és legjobb eredeti forgatókönyv díjaira.



A Golden Globe-gáláról a legtöbb (6 jelölésből 4) díjat elhozó Három óriásplakát Ebbing határában című film 9 jelölést kapott. A kritikusok már most az Oscar nagy esélyeseként emlegetik Martin McDonagh filmjét, főleg miután a Golden Globe-on elhozta a legjobb forgatókönyv és a legjobb dráma díjait.Martin McDonagh-ot ezúttal is jelölték a legjobb forgatókönyv és rendező díjaira, és ugyancsak esélyes a legjobb film elismerésére. A filmből három színészt is jelöltek: Frances McDormand és Sam Rockwell már megnyerték a Golden Globe-ot, most Woody Harrelson is izgulhat.

A szintén 9 kategóriában jelölt A legsötétebb óra két legjobb filmes díjra is esélyes: nem csak a legjobb film, de a legjobb brit film kategóriájában is nominálták. A főszerepért Gary Oldman Golden Globe-ot nyert, sokak szerint ő az idei díjszezon nagy favoritja.

Christopher Nolan Dunkirk-je 8 jelölést kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendező kategóriáiban.

A rendezők között, a Golden Globe-hoz hasonlóan, nem találni női jelöltet, de a forgatókönyvírók között is csak kettőt: Greta Gerwig (Lady Bird) és Vanessa Taylor (A víz érintése – Guillermo del Toróval közösen).

A legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában Angelina Jolie First They Killed My Father, Paul Verhoeven Elle, Park Chan-wook A szobalány, Andrej Zvjagincev Szeretet nélkül és Asghar Farhadi Az ügyfél című filmjei versenyeznek – azaz a Testről és Lélekről nem került be a jelöltek közé.

A jelöltek teljes listáját itt lehet megtekinteni.