Így énekelt Michael Shannon a Golden Globe alatt

Michael Shannon nem ment el a Golden Globe-gálára, hogy a stábbal együtt ünnepelje Guillermo del Toro rendezői győzelmét. Az Oscar-jelölt színész ugyanis Chicagóban vett részt egy David Bowie emlékkoncerten.

A 2016. január 10-én elhunyt énekes berlini időszakát felidéző show-ban Shannon nem akárki bőrébe bújt, pontosabban: vetkőzött. Iggy Pop számait énekelte teljes átéléssel, félmeztelenül. A punklegenda első szólóalbuma, a The Idiot Bowie közreműködésével készült Berlinben, a második album legendás, a Trainspotting-ban is hallható számát, a Lust for Life-ot Bowie írta.

Utóbbit is „elüvöltötte" Shannon, nem is akárhogy.

Szerencsére egy rajongó megörökítette a nem mindennapi performanszt:

Az biztos, ha lesz Iggy Pop életrajzi film, akkor érdemes lenne Shannonra osztani a szerepet.