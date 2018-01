Harvey Weinsteint megütötték egy étteremben - videó

Harvey Weinstein producert már több mint kilencven nő vádolja azzal, hogy zaklatta, vagy egyes esetekben megerőszakolta őket. Weinstein most Arizona államban kezelteti magát, főként szexfüggőségétől szeretne megszabadulni, de alkohol- és drogproblémái és szélsőséges dühkitörései miatt is kérte egy exkluzív klinika segítségét. Kedd este azonban neki kellett szembenéznie az agresszióval, amikor az Arizona állambeli Scottsdale egyik éttermében rátámadtak és kétszer is pofon vágták. Az esetről videó is készült.