Csaknem százezren látták már Enyedi Ildikó díjnyertes filmjét

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét még mindig nagyon sokan meg akarják nézi, mostanra már több mint 95 000 néző váltott rá jegyet. A film tavaly a 67. Berlinalén mutatkozott be a közönség előtt, ahonnan az Arany Medvével, a fesztivál legfontosabb díjával távozott, és azóta is járja a világ filmfesztiváljait, ahol sorra kapja az elismeréseket. A Filmalap támogatásával készült film operatőre tavaly ősszel a Camerimage nemzetközi filmoperatőr fesztivál fődíját vehette át, női főszereplője, Borbély Alexandra pedig elnyerte a legjobb színésznőnek járó Európai Filmdíjat. A Testről és lélekről-t Magyarország hivatalos Oscar-nevezettjeként beválogatták a legjobb 9 idegennyelvű fim közé. Január 23-án derül ki, hogy a film a legjobb 5 között versenyezhet-e a majd az Oscar-díjért.

Ritka, hogy egy magyar filmet „visszaköveteljenek” a nézők a mozikba. Enyedi Ildikó filmjére azonban akkora az érdeklődés, hogy több mozi újra műsorára tűzte: 7 fővárosi és 13 vidéki mozgóképszínház vetíti ismét, rákészülve a remélt Oscar-jelölés kiváltotta még nagyobb érdeklődésre.

A magyar film számára 2017 egyébként sikerekben gazdag év volt – nem csupán a fesztiválsikerek, de a látogatottság tekintetében is.

Tavaly a magyar filmek összesen 1 millió 300 ezer hazai nézőt csalogattak a mozikba, ami önmagában óriási siker: utoljára 2008-ban fordult elő, hogy a magyar filmek nézettsége átlépte a bűvös egymilliót.

Andy Vajna filmügyi kormánybiztos fontos célkitűzése volt, hogy a nemzetközi tekintély növelése mellett a magyar filmek visszahódítsák a nézőket. 2017 ebből a szempontból tehát fordulópontnak is számít, a legnézettebb 5 magyar film összesen egymilliós nézettséget hozott a magyar mozikban. Ráadásul a csaknem félmilliós nézőszámú Kincsem (452 257) ezzel a 2017-es toplista 3-ik helyén végzett, tavaly csak a nemzetközi blockbuster a Star Wars: Az utolsó Jedik (749 326) és a Gru 3 (572 177) tudta megelőzni. Idejét sem tudni annak, mikor fordult elő utoljára, hogy magyar film bekerült az év legnézettebb 3 fimje közé.

A Kincsem mellett A Viszkis is méltán tartott és tart számot a nézők érdeklődésére: 2017. november 23-án mutatták be, és a tavalyi év hátralévő utolsó 6 hetében 270 ezren látták. De 2018-ban is képes megszólítani a nézőket, lassan eléri a 300 ezres nézőszámot, mindezt úgy, hogy alig három hét után olyan nemzetközi sikerfilmmel kellett megküzdenie a nézők kegyeiért, mint a legújabb Star Wars.

A három legnézettebb magyar film, a Kincsem, A Viszkis és a Pappa Pia (207 789) közönségsikere mellett a Testről és lélekről és az Aurora Borealis (56 ezer néző) azt bizonyította, hogy a komolyabb hangvételű, szerzői filmekre is lehet közönségfilmekre jellemző érdeklődést produkálni

2017-ben mintegy 250 filmet mutattak be a magyar mozikban, amelyekre összesen 14 millió 281 ezer jegyet adtak el. A tavaly bemutatott magyar filmek 1,3 milliós nézőszáma tehát 9 százalékos piaci részesedést jelent, ami a megelőző évek 3-5 százalékos részesedéseihez képest hatalmas emelkedés.