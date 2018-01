Újabb nemi erőszakkal vádolják Steven Seagalt

Újabb nő vádolja Steven Seagalt nemi erőszakkal. Az 1993-es eset áldozata, Regina Simons a Lángoló jég című filmen dolgozott együtt Seagallal, aki a hotelszobájában támadt a nőre.

A Lángoló jég idején 18 éves Regina Simmons a The Wrap-nak számolt be az esetről, miszerint Seagal meghívta a forgatás záróbulijára, ám amikor a nő belépett a sztár Beverly Hills-i otthonába, kiderült, rajtuk kívül senki más nincs ott.

Sőt, nyoma sem volt bármilyen ünnepségnek.

Bevitt a szobájába, ahol bezárta az ajtót és megcsókolt. Aztán elkezdett vetkőztetni, és mielőtt magamhoz térhettem volna, már rajtam is volt, és megerőszakolt. Akkor még szűz voltam – mondta Simmons.

A most 43 éves nő állítja, esélye sem volt a nála háromszor nagyobb Seagallal szemben.

Zokogtam, amikor rám mászott. Aztán miután végzett, azt kérdezte, akarok-e pénzt. A fejemet ráztam és kirohantam a kocsimhoz – mondta Simmons, aki arról is beszámolt, hogy már a szereplőválogatás idején szemet vetett rá a sztár.

A színész a válogatás után a félig navajo, félig sziú nőt bátyjával együtt meghívta a lakókocsijába. A lakókocsiban a nő megemlítette, hogy fáj a feje, amire a Seagal felajánlotta, hogy megmasszírozza.

A The Wrap cikkében megszólal Faviola Davis holland modell is, aki még 2017 novemberében az Instagramon számolt be arról, hogy Seagal 2002-ben letámadta egy meghallgatáson.



Állítása szerint a színész egy hotelben fogadta „magánmeghallgatásra", ahol azt kérte a modelltől, hogy a kabát alatt csak egy bikinit viseljen, hogy jobban meg tudja nézni az alakját. A meghallgatás aztán odáig fajult, hogy Seagal torkon ragadta a nőt, miközben a mellét fogdosta.„A meghallgatásnak vége" – szuszogta állítólag Davis, aki miután kiszabadult a színész szorításából, megpróbált elmenekülni. Seagal testőre azonban útját állta. Ekkor a nő kiabálni kezdett, amitől a férfiak megijedtek, és hagyták elmenni.

Davis és Simmons a múlt hónapban feljelentést tett a Los Angeles-i rendőrségen.

Nem ez az első eset, hogy a színészt helytelen szexuális viselkedéssel és erőszakkal vádolják, több színésznő, köztük Portia de Rossi, Julianna Marguilles és Katherine Heigl is azt állították, Seagal szeret erőszakoskodni a nőkkel.