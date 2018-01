Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence is a szégyendíj jelöltjei között

Hagyományosan az Oscar-jelöltek kihirdetése előtt teszik közzé az Arany Málna-díj jelöltjeinek névsorát. A John J. B. Wilson újságíró által 1980- ban alapított Golden Raspberry Award (Razzies) célja, hogy ellen-Oscarként az amerikai filmipar legrosszabb teljesítményt nyújtó szereplőit megszégyenítse.

Az Arany Málna Díj Alapítvány kuratóriuma kihirdette idei jelöltjeit. A legrosszabb színészek „versenye" idén Tom Cruise, Johnny Depp, Jamie Dornan, Zac Efron és Mark Wahlberg között fog eldőlni.

A színésznők között Oscar-díjas is van. Jennifer Lawrence annyira nem tetszett a díj kurátorainak az anyám! című pszichothrillerben, hogy beszavazták Katherine Heigl,Dakota Johnson, Tyler és Emma Watson mellé.Igaz, nem Lawrence az egyetlen Oscar-díjas Málna-jelölt. Rajta kívül még például Susan Sarandon és Anthony Hopkins is megnyerte már a legjobbnak járó díjat, és most esélyes a legrosszabbnak kijáró elismerésre is.

A legtöbb jelölést a Transformers: Az utolsó lovag kapta, összesen 9 kategóriában érezték megszégyenítésre érdemesnek, de a nyomában a szexbulvárfilm-sorozat második darabja, A sötét ötven árnyalata, összesen 8 kategóriában, kezdve a gyenge színészi alakításokkal (Dakota Johnson, Jamie Dornan).

A „nyerteseket” március 3-án hirdetik ki, egy nappal az Oscar-gála előtt.

Legrosszabb film

Baywatch

Az Emoji-film

A sötét ötven árnyalata

A múmiaTransformers: Az utolsó lovag

Legrosszabb rendező

Darren Aronofsky (anyám!)

Michael Bay (Transformers: Az utolsó lovag)

• James Foley (A sötét ötven árnyalata)

• Alex Kurtzman (A múmia)

• Tony Leondis (Az Emoji-film)

Legrosszabb forgatókönyv

• Baywatch

• Emoji-film

• A sötét ötven árnyalata

• A múmia

• Transformers: Az utolsó lovag

Legrosszabb színésznő

• Katherine Heigl (Öldöklő szerelem)

• Dakota Johnson (A sötét ötven árnyalata)

• Jennifer Lawrence (anyám!)

• Tyler Perry (Boo 2! A Madea Halloween)

• Emma Watson (A kör)

Legrosszabb színész

• Tom Cruise (A múmia)

• Johnny Depp (Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja)

• Jamie Dornan (A sötét ötven árnyalata)

• Zac Efron (Baywatch)

• Mark Wahlberg (Megjött Apuci 2 és Transformers: Az utolsó lovag)

Legrosszabb mellékszereplő

• Javier Bardem (anyám! és Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja)

• Russell Crowe (A múmia)

• Josh Duhamel (Transformers: Az utolsó lovag)

• Mel Gibson (Megjött Apuci 2)

• Anthony Hopkins (Ütközés és Transformers: Az utolsó lovag)

Legrosszabb mellékszereplőnő

• Kim Basinger (A sötét ötven árnyalata)

• Sofia Boutella (A múmia)

• Laura Haddock (Transformers: Az utolsó lovag)

• Goldie Hawn (Ó, anyám!)

• Susan Sarandon (Rossz anyák karácsonya)

