Beizzították a rakétákat: a cél az újabb Oscar-díj

Az amerikai filmakadémia nyitottságát látja a Testről és lélekről című film Oscar-jelölésében a film rendezője, Enyedi Ildikó, aki szerint kifejezetten erős a legjobb idegen nyelvű filmek idei mezőnye. A további kampányban egyaránt számítanak a filmet felkaroló Netflixre és a filmet eddig is maximálisan támogató Nemzeti Filmalapra. A stáb tagjai erről azon a sajtótájékoztatón beszéltek, amelyet a Filmakadémia bejelentését követően tartottak este Budapesten.

A sajtótájékoztatón a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára jelölt film rendezője, Enyedi Ildikó és főszereplői, Borbély Alexandra és Morcsányi Géza, valamint Mécs Mónika és Muhi András producerek, Herbai Máté operatőr, Szalai Károly vágó és Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója is részt vett.

Enyedi Ildikó szerint a jelölés annak is köszönhető, hogy az Amerikai Filmakadémia egyre nyitottabb azokra a filmekre, amelyek nem annyira megszokottak az amerikai nézők számára. A rendezőnő elmondta, az Oscar-gáláig tartó időszakban még hat alkalommal vetítik a filmet Los Angelesben, San Franciscóban, New Yorkban és Londonban. Remélik, hogy a filmakadémia tagjai közül minél többen látni fogják.

Egyelőre örülünk"

- mondta Mécs Mónika, miután kifejtette, rögtön a jelölés után jelentkezett a film amerikai terjesztését magára vállaló Netflix, amellyel közösen dolgozzák ki az Oscar-kampány menetét. A producer szerint a Netflix képviselői nagyon lelkesek, hamarosan elindul a kampány, a netflixesek már "beizzították a rakétáikat".

Havas Ágnes hozzátette, hogy amióta A nagy füzet elnyerte a Karlovy Vary-i Filmfesztivál fődíját, rengeteg tapasztalatot halmoztak fel, a Saul fia sikere óta pedig azt is megtanulták, hogyan működik ma egy sikeres Oscar-kampány, és mindezt most is igyekszenek hasznosítani, és a továbbiakban is minden támogatást megadni a filmnek. De közös munkára van szükség.

A film producerei és rendezője, illetve a Filmalap igazgatója egyetértenek abban, hogy a sikerhez összehangolt kampányra van szükség, amelyben a Netflix, a producerek és a sajtósok is a közös cél érdekében dolgoznak.

Fantasztikusan hajt a magyar film" - tette hozzá az elmúlt időszak sikereinek elismeréseként Muhi András, aki producerként nemcsak az Arany Medve-díjas Testről és lélekről, de az Ezüst Medve-díjjal kitüntetett Csak a szél című film sikerénél is jelen volt.

Morcsányi Géza szerint egy olyan erős film, mint amilyen a Testről és lélekről, akkor is célba érhet, ha nincs mögötte lehengerlő kampány. A film amatőr főszereplője (korábban a Magvető Könyvkiadó igazgatója, dramaturg, egyetemi tanár) elmondta, külföldi útjai során rendszeresen azzal szembesül, mennyire népszerű a film azokon a helyeken, ahol már bemutatták.

Az alakításáért a legjobb színésznőnek járó Európai Filmdíjat elnyerő Borbély Alexandra elmondta, hogy a film sikerének köszönhetően már több filmes produkció is megkereste, de az Oscar-jelölés kihirdetéséről lemaradt. Egy fárasztó nap után lepihent, és örült, hogy nem teljesedett be az álma:

Délután lefeküdtem egy órára és azt álmodtam, hogy előveszik a levelet, én a tévében nézem, és hát sajnos nem..."

A film sikeréhez sokat hozzátett, hogy nem hatásvadász, de érzékletes módon fényképezték. A filmben fontos szerepe van a képek hangulatának, amelyek sokszor a szavak helyett fejezik ki a szereplők érzéseit, gondolatait. A Camerimage nemzetközi operatőrszemle fődíját elnyerő Herbai Máté operatőr elmondta: Enyedi Ildikó azzal kereste meg, hogy nem hatásvadász, hanem "operatőri filmet" akar forgatni, ez pedig nagy felelősséget rótt az opertőrre.

Enyedi Ildikó a sajtótájékoztatón beszámolt arról is, hogy filmje erős mezőnyben versenyez. A Testről és lélekről az Una mujer fantástica című chilei, a cannes-i fődíjat elnyerő A négyzet című svéd, a The Insult című libanoni és a Szeretet nélkül című orosz alkotással lesz versenyben a díjért.

Enyedi Ildikó a velencei filmfesztivál zsűritagjaként ráadásul Oscar-vetélytársának is díjat ítélt: az olasz fesztiválon a legjobb színész a palesztin színházi veterán, Kamel el-Basa lett a libanoni Ziád Duejri The Insult című filmjében nyújtott alakításáért.

A rendezőnő röviden beszélt következő filmtervéről: Füst Milán Feleségem története című könyvéből szeretne filmet forgatni, és úgy tűnik, minden feltétel adott a megvalósításhoz. Megtalálták a produkció külföldi partnereit, akik kifejezetten nyitottak a filmtervre. Később ugyanezt a nyitottságot megköszönte a Filmalap igazgatójának, Havas Ágnesnek is, amiért a Testről és lélekről mögé álltak már a forgatókönyv elbírálásakor, és később is igyekeztek olyan körülményeket biztosítani, hogy a forgatás zökkenőmentesen haladjon.

A nyugodt körülményeknek megvan a hozadéka"

- mondta Enyedi Ildikó, utalva a sajtótájékoztató apropójára.

Szalai Károly vágó Szabó István Oscar-díjas filmrendezőt felidézve azt mondta, a jó film "segít élni". A film vágója szerint a Testről és lélekről segít élni a nézőknek, ezért kifejezetten jó film.

A 90. Oscar-díjátadó gálát március 4-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.