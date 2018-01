Ellen Page szó szerint zabálnivaló a legújabb horrorban

Új terepre viszi a The Cured a zombifilmeket. A Dublinban játszódó történet szerint a világot szó szerint felemésztő kórra a tudósoknak sikerül kifejleszteni egy szérumot, ám mint az kiderül, a szer csak a beoltottak háromnegyedénél hatásos.

Az Ellen Page (Juno, Eredet) főszereplésével készült horror alapfeszültsége tehát abból a feszítő kételyből származik, hogy vajon a kikúrált szeretteink gyógyulása végleges-e, vagy beleesnek a szerencsétlenebbek egynegyedébe és újból kannibál családtagokká válnak.

Ellen Page épp egy olyan újságírót alakít a filmben, aki férje elvesztése után egyedül neveli kisfiát, de befogadja frissen kikúrált sógórát. A The Cured tehát éppen ott kezdi a történetet, ahol a legtöbb "megnyugtató" lezárású inváziós horror befejezi. Némi szociológiai kicsnegése is van a sztorinak: beilleszkedhet-e újból a társadalomba az, aki már járt "odaát", vagyis a The Cured a horror zsánerét ötvözi a börtönszociós drámával.

Az izgalom mindenesetre garantált, legalábbis a film trailere alapján. A The Cured tavaly debütált a torontói filmfesztiválon, a brit mozikban februártól látható, magyarországi forgalmazásáról egyelőre nincs hír.

A film rendezője, David Freyne 2014-ben készített egy kisfilmes előtanulmányt zombi-vírusos mozijához, The First Wave (Az első hullám) címmel. Csak erős idegzetűeknek: