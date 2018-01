A világ összes pénze: A kőszívű ember unokájának elrablása

Ridley Scott mintha egy listán menne végig, hogy minden műfajban legyen mozifilmje. Most az emberrablós típus volt soron. Van benne minden, ami az emberrablós filmekben lenni szokott. Fiáért tigrisként harcoló anya. Kötélidegzetű túsztárgyaló. Feszültség az emberséges meg a nem emberséges emberrablók között. Egy dolog újdonság benne: a gazdag nagyapa, aki nem akar fizetni, pedig megtehetné.

A film már elkészült, az immár 80 éves, de fáradhatatlan Ridley Scott három különböző produkció előkészítésével foglalkozott, amikor a szexuális zaklatásokkal kapcsolatos botrányhullám elérte A világ összes pénzé-t is. Ridley Scott eredetileg Christopher Plummert akarta felkérni a világ leggazdagabb emberének a szerepére, de producertársai azt mondták, hogy ők nagyobb marketingértékű nevet szeretnének helyette. Kevin Spacey neve még igen jól hangzott annak előtte, hogy kiderültek róla bizonyos dolgok szexuális szokásaival kapcsolatban. Ráadásul bravúrosan oldotta meg egy szociopata szerepét a Kártyavár című sorozatban, és most szintén egy szociopata szerepe várt rá.

A sminkesek is nagyot domboríthattak, hiszen az 1973-ban történt emberrablás idején John Paul Getty 81 éves volt, és a filmben az ezt megelőző huszonöt évből vannak flashback jelenetek. Kiváló bizonyítási lehetőség, hogy az 58 éves Kevin Spacey saját arcával jelenik meg az 1948-ban játszódó jelenetben és látjuk különböző életkorokban, de legtöbbször 81 évesen. A nagy átváltozásokat az Oscar-díjaknál is szokták szeretni. Szóval kedvezőek voltak az előjelek, aztán beütött a ménkű. Hollywoodban most minden szexbotrányokról és a női mozgalmakról szól, aki pedig a „boszorkányüldözés” kifejezést emlegeti, az maga is céltáblává válik. Nagy esély volt rá, hogy Kevin Spacey miatt bojkottot hirdetnek A világ összes pénze ellen. Ridley Scott gondolt egy merészet és megszervezte, hogy Kevin Spacey jeleneteit újra felvegyék a 88 éves Christopher Plummerrel, akit csak ősz haja befestésével fiatalítottak bizonyos jelenetekben. John Paul Getty huszonkétszer jelenik meg a filmben, de sokszor csak pillanatokra. Nyolc forgatási napba bele lehetett sűríteni a munkát. Ridley Scott nappal forgatott, éjjel vágott és gyorsan eltüntette Kevin Spacey-t a filmből. Persze dollármilliókba került ez a mutatvány.

Ehhez képest jött az újabb botrány. A két főszereplő közül Michelle Williams jelezve, hogy támogatja a megtisztulási folyamatot, annyit mondott, hogy akár ingyen is vállalja a plusz munkát, ezért jelképes ezer dollárt kapott. Mark Wahlberg a nagyobb név kettejük közül, ráadásul az ügynöke keményen tárgyalt és másfél milliós gázsit alkudott ki. Ezt egyesek úgy értelmezték, hogy lám csak, ebből is látszik, mennyire egyenlőtlen a férfi és női színészek díjazása. Valóban igaz, hogy a férfi sztárok árfolyama általában magasabb, mint a vezető színésznőké, de itt arról volt szó, hogy Michelle Williams lemondott a gázsijáról, Mark Wahlberg pedig nem. Hogy az újabb bojkottveszélyt elhárítsa, Mark Wahlberg felajánlotta a másfél millió dollárt a Time's Up kampányt elindító alapítványnak, amely a bántalmazott nők megsegítésére és jogi védelmére jött létre. Christopher Plummert Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában, vélhetően inkább „mozgalmi” okokból, így akarták a szavazók kifejezni szimpátiájukat a szereplőcsere miatt. A világ összes pénze egyébként más kategóriában nem kapott Oscar-jelölést.

Elhárult végre minden akadály, A világ összes pénze című filmet annak lehet tekinteni, ami valójában: egy izgalmas kriminek és nem a társadalmi igazságosság csataterének. Még egy szempontot ki lehet zárni. Rejtély, miért írják ki bizonyos filmek elején, hogy „megtörtént események alapján". Min változtat ez? Ha a moziban ülve nézünk egy filmet, az már így is, úgy is csak egy film. A világ összes pénze elején ott van, hogy „megtörtént események", viszont a végén meg egy másik felirat jelenik meg: „a drámai hatás érdekében bizonyos dolgokat megváltoztattunk". Minimális utána olvasással kideríthető, hogy a valóság meg a film cselekménye között annyi az egybeesés, hogy az akkor a világ leggazdagabb emberének tartott olajmilliárdos 16 éves unokáját 1973-ban elrabolták Olaszországban és a nagyapja nem akarta kifizetni a váltságdíjat. Sokáig azt hitte, hogy a lázadó tinédzser úgy akar pénzt kicsalni tőle, hogy megrendezte a saját elrablását, amíg postai küldeményként meg nem érkezett egy levágott fül. Ez nagyjából a film tíz százaléka, a többi inkább írói lelemény. Mesterségbeli tudásban nincs hiány (erre Ridley Scott neve önmagában garancia), aki izgulni akar, az ezt megkapja a filmtől. Számos fordulat van, végig (132 perc) kellően magas a feszültség szintje.

A történet főszereplője nem a nagyapa és nem is az unoka. Charlie Plummer színészi teljesítménye kimerül abban, hogy ijedten néz elrablóira és erősen tiltakozik, amikor a fülét szakszerű orvosi beavatkozással eltávolítják. Sajnos nem sikerül überelni a Kutyaszorítóban hasonló jelenetét, továbbra is az marad a filmtörténet leghatásosabb füllevágós jelenete. Ha már a filmtörténetnél tartunk, egy filmre erősen hasonlít A világ összes pénzé-nek történetvezetése. Taylor Hackford 2000-ben készítette el filmjét, amely a magyar forgalmazásban a teljesen értelmetlen Túszharc címet kapta. Itt is, ott is korruptak a hatóságok, nem lehet tőlük várni a megoldást. Nincs pénz kifizetni a váltságdíjat. A profi túszszabadító szakemberben feltámad a lelkiismeret és a család pártjára áll. Az emberrablók között van egy, aki próbálja óvni a túszt. (A világ összes pénzé-ben a sűrű borosta alatt Romain Durist, a kiváló francia színészt lehet felismerni: Ridley Scotthoz kisebb szerepekre is szívesen jönnek nagyobb nevek.) A túsz sem lazsál, keresi a szökés lehetőségét.

A profi túszszabadítót játssza Mark Wahlberg. CIA-ügynöki múlttal rendelkezik, de már jó ideje John Paul Getty kényes ügyeinek elsimításával foglalkozik magas díjazás fejében. („A nevem Winston Wolf. Problémákat oldok meg”.) A Vörös Brigádok terrorista sejtjét sem gond neki megtalálni, hogy tisztázza, ők-e az emberrablók vagy inkább a maffiánál kell érdeklődni. Ugyanis a kőszívű nagypapa egyáltalán nem közömbös bevallottan legkedvesebb unokája iránt, és egyből a helyszínre küldi jól bevált „problémamegoldóját”. Mark Wahlberg szerepe hálátlan színészi feladat: azokban a helyzetekben, amikor mások nagy érzelmekkel reagálnak, neki pókerarcot kell vágnia. Amikor beolvas a munkaadójának, az meg nem egy különösebben jól sikerült jelenet.

Ennek a filmnek a főszereplője az anya, aki mindent megtesz a gyerekéért. Egyedül van a harcban, mert exférje súlyos drogfüggő. Michelle Williamsé a film legjobb színészi alakítása. Többször összeomlik, aztán mindig újra szembeszáll a férfiak teremtette embertelen világgal. Ebből az anyatigrisi szempontból válik A világ összes pénze a női energiák magasztalásává. Mit számít ehhez képest, hogy ki mennyit kapott a pótforgatásért? Nem lehet nem azonosulni az anyával, aki küzd a gyerekéért, akiben ráadásul semmi szeretnivaló nincsen, úgy tűnik, hogy ugyanolyan drogosként fogja végezni, mint az apja. Az egész filmen végighúzódik az olajmilliárdos és a menye párbaja, aki nem hajlandó behódolni a mindenható apósnak.

Christopher Plummer magabiztosan hozza a szeszélyes milliárdost, és hiába emlegetik úgy, mintha hozzá képest Dagobert bácsi egy kész Teréz anya lenne, tulajdonképpen nem is fösvény. Sőt úgy vált szociopatává, hogy nem szeret szociopata lenni. Szomorú emberi sors az övé, de ez egy emberrablós film, nem marad idő kibontani teljesen John Paul Getty fordulatos élettörténetét, mert az már egy másik film lenne. Hogyan válik a vállalkozó kedvű, intelligens emberből dúsgazdag milliomos, majd pedig embergyűlölő műkincsgyűjtő. Mint az Aranypolgár-ban.