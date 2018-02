A Kubából érkező vámpír a Gyermekvasút Fűtőházában menekül Nagy Ervin elől

A magyar diplomata vámpír a Gyermekvasút Fűtőházában menekül a gulyáskommunista titkosügynök elől, amit a háttérben Kádár János cigarettázva szemlél. Nagy Zsolt az Adjunk Vért Vietnámnak mozgalom díszvendégeként repked be mozdonyokba, Borbély Alexandra pedig prostituáltként Kádár-vicceket mesél. Hogy mik ezek a zagyvaságok? Életképek Bodzsár Márk új filmjének forgatásáról. A Drakulics elvtárs című film témája sem könnyebben emészthető, de annál érdekesebben hangzik, ugyanis a Kádár-koszakban játszódó vámpíros kémfilmként írhatjuk le, amiben a leglényegesebb a romantikus szál.

Bodzsár Márk Drakulics elvtárs című filmjének forgatása már a célegyenesben tart. A Gyermekvasút Fűtőházában éjjeli kaszkadőrpróbán jártunk és beleshettünk a munkába.

Az Isteni műszak után várhatóan újra egy groteszk humorú filmmel rukkol elő Bodzsár Márk. Második nagyjátékfilmjében a Nagy Zsolt által alakított Fábián elvtárs az 1970-es évek elején hazatér az Egyesült Államokból. Fábián az Adjunk vért Vietnámnak! mozgalom keretein belül korábban megjárta Kubát, ahol Fidel Castróval is „volt egy kis dolga”. Teljesen indokolt, hogy a korábban emigrált, és az imperialista nyugatról visszatérő Fábiánra az állambiztonság embereket állítson. Azonban Fábián több mint egy szimpla „hazaáruló”, ugyanis élőhalott vérszívó is.

A történet megköveteli a látványosabb jeleneteket, mivel főhőse egy csodás képességekkel rendelkező vámpír. A kaszkadőrpróbán épp Nagy Zsolt ugrott, repült be egy ott álló szerelvénybe, később pedig egy vasúti kocsi tetejéről esett le. Élőben látni valóban izgalmas és látványos volt, a rendező szerint azonban nem jó, ha a nézők akciófilmet várnak ettől a mozitól, mert bár lesz egy-két akció, de alapvetően nem az érdekelt ebben a történetben, sokkal inkább a romantikus történet szálon lesz a hangsúly, illetve a kor groteszk ábrázolásán.

Borbély Alexandra is ezt a két momentumot emelte ki a könyvből: Mindig szerettem ha valaki úgy visz be a történelembe, hogy az izgalmas, és kíváncsi leszek. Akár egy szerelmi történeten keresztül látom meg a kort

- fogalmazott az Európai Filmdíjjal kitüntetett színésznő, aki ráadásul rettenetesen viccesnek tartotta, amit Jakab Juli, Tasnádi István dramaturgok és Bodzsár Márk forgatókönyvíró-rendező leírtak.

Borbély Alexandra az Oscar-jelölt Testről és lélekről-ben megismert Máriától szöges ellentétben álló, nagyon nőies karaktert fog megformálni. Egy prostituáltat, Ibolyát. A színésznő kiemelte kedvenc momentumát is, amikor Ibolya nem épp a megfelelő közegben mesél el egy Kádár-viccet.

Borbély Alexandra és Bodzsár Márk is mesélt arról, hogy már a főiskola óta szerettek volna együtt dolgozni, mert hihetetlenül tehetségesnek tartják a másikat.

A rendező ugyanakkor szinte végeláthatatlan felsorolásba kezd, mikor a szereplőgárdáról kérdezzük. Szerinte ugyanis mindenki remek választás volt, amit el is hiszünk neki, ugyanis a stáblistán Borbély Alexandrán és Nagy Zsolton kívül olyan nevek szerepelnek, mint például Nagy Ervin, Rába Roland, vagy Balsai Móni. A szerelmi szálat Walters Lili szolgáltatja a történetben, aki amellett, hogy a Dorothy's Legs énekesnője, játszott Az Egynyári kaland című tévésorozatban és a Legjobb úton című drámában.

Walters Lili egy kémnőt játszik, bár ódzkodik egy kicsit ettől a kifejezéstől, mert szerinte csak a történet előrehaladtával válik igazán azzá. Már meg sem lepődtünk, amikor ő is a történet remek humorát és frappáns fordulatait emelte ki.

Nagy Zsolt viszont saját karakteréről mesélt elsősorban, szerinte szerepe inkább a vágyképekről szól.

Arra a kérdésre, hogy A kurva, a hentes és a félszemű-ben alakított gonosz karakter megformálásához képest könnyebb-e a feladata, azt válaszolja, hogy nem. Bár Léderer megformálása valóban nagyon nehéz volt, mert egy veléjig romlott karaktert kellett eljátszania és teljesen le kellett magát butítania, azért ebben a szerepben is sok kérdés és kihívás van, mert egy élőhalottat kell megszemélyesíteni, aki egy teljesen más dimenzióban mozog és más kérdések foglalkoztatják.

Aztán nem sokkal később már folytatódik is a kaszkadőrpróba Nagy Zsolt és Nagy Ervin ökölharcával. Nem tudjuk létezik-e a világon annyi kávé és motiváció, amivel valaki utánozni tudná Nagy Zsoltot, aki nem elég hogy nappal az Örkény Színházban próbál vagy előad, de november vége óta éjjelente folyamatosan a Drakulics elvtárs-ban forgat. Mindemellett a kaszakdőrpróbákon is lelkesen vesz részt, amit nagyon jó feladatnak tart, de azért „nem az őrületig”. Egy igazán veszélyes jelenetben, ahol egy Ford Mustang drifftel a sárban, átengedte a kormányt egy szakembernek.

Bár a forgatás 42 nap után lassan befejeződik, a rendező felhívja a figyelmet hogy még sok munka vár rájuk. A vágóval Kovács Zoltánnal már ötletelnek. Ebben a stílus- és műfajkavalkádban nagyon sok múlik majd az ő munkáján, mert bár már a forgatókönyvben is igyekeztek figyelni a kellő arányokra és Bodzsár Márk a színészeket is úgy instruálta, hogy legyenek drámaiak, de ugyanakkor komikusak is, igazán a vágás során dől majd el, merre mozdul a mérleg nyelve.

A Filmalap által 463 millió forinttal támogatott filmje nem csak azért tűnik érdekesnek, mert ritkán játssza el egy színész (egyelőre titok, hogy ki) Kádár Jánost (Vidnyánszky Attila Liberté '56 című musicaljében Eperjes Károly alakította), vagy mert Lugosi Béla után először alakít magyar színész vámpírt a vásznon, hanem mert a rendező sajátos, groteszk világában elevenedik meg a hetvenes évek Magyarországa.

A kész film várhatóan késő ősszel, vagy legkésőbb a következő év elején kerül a mozikba.