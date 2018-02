Margot Robbie késsel a kezében követel sört

A legnagyobb ausztrál sztárok szerepelnek a Dundee trailerében. A legendás Krokodil Dundee fiát Danny McBride alakítja, de a kisfilmben feltűnik Margot Robbie, Chris Hemsworth és Hugh Jackman is. A gonoszt alakító Russel Crowe pedig azt állítja magáról, hogy az ausztrál bozótosban ő legnagyobb ragadozó. Kár, hogy a Krokodil Dundee-sorozat folytatásaként tálalt Dundee nem létező projekt: a trailer Ausztrália turizmusát hivatott népszerűsíteni.

Néhány napja bukkant fel az a rövid előzetes, amelyben Danny McBride Krokodil Dundee fiaként meglóbálja a hüllővadász legendás nagykését, majd megérkezett egy hosszabb trailer is, amelyben ausztrál származású A-kategóriás hollywoodi sztárok szereplésével harangozzák be a Dundee: A Son of a Legend Comes Home című filmet.

Többen gyanakodni kezdtek, hogy kamu az egész, mivel a filmről korábban semmit nem lehetett hallani, és a forgalmazóként feltüntetett Screen Australia listáján sem lehet megtalálni. Hamar ki is derült, hogy az egész valóban "átverés", legalábbis a Brisbane Times értesülései szerint a kisfilm célja, hogy a neves színészek segítségével az ausztrál turizmust népszerűsítse. A Screen Australia és az ország turizmusáért felelős Tourism Australia nem erősítették meg, de nem is cáfolták a Brisbane Times filmipari bennfentesekre hivatkozó értesülését.

A trailerben látott egyik poénhoz, készült egy kisfilm is:

A Brisbane Times szerint a vasárnapi Super Bowl-ra várható egy újabb turizmust támogató "előzetes", amiben talán újabb ausztrál sztárok is felbukkannak. Cate Blanchett, Nicole Kidman, Joel Edgerton, Eric Bana, Guy Pierce.. bőven van kikből válogatni.