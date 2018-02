Sok kiégett – vagy ambiciózus – pornós érzi úgy, rendes nagyjátékfilmben is van keresnivalója: nem csak pucér jelenetekben képesek domborítani. Meglehet, a legtöbb pornósztár eredeti álma az volt, hogy a „műfajt" ugródeszkaként használva betörjön a mainstream filmezésbe. Vannak, akiknek sikerült is bekerülni egy-egy fősodorbeli filmbe, de nem mindegyikük bizonyult alsóneműben is tehetségesnek. Pornósztárok, akikből akár színész is lehetett volna.

A francia Brigitte Lahaie akkor kezdte a hardcore pornófilmezést, amikor az hazájában jogilag elfogadott lett: 1976-ban. Az akkor 21 éves Lahaie 1995-ig szerepelt pornó- és erotikus filmekben, de már 1978-ban kipróbálta magát más műfajban is. A főleg vámpírfilmekre szakosodott, de anyagi kudarcok miatt pornót is rendező Jean Rollin fedezte fel a horror számára: a Les Raisins de la Mort (A halál gyümölcsei) című zombifilmben osztott rá kisebb szerepet, majd 1979-ben ráosztotta (az egyébként erotikában bővelkedő) francia horrorkult Fascination egyik főszerepét.

1980-ban Lahaie úgy döntött, hogy felhagy a keményebb pornózással és csak szoftszexet vállal, miközben próbált a Rollin-filmek népszerűségéből hasznot húzni. Kisebb szerepekben olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Yves Montand (I... comme Icare) vagy Alain Delon (Egy zsaru bőréért). Végül nem sikerült színésznőként karriert csinálnia, ma a Radio Monte Carlo egyik, szexuális és kapcsolati tanácsadással foglalkozó műsorának a házigazdája.

Az amerikai Veronica Hart sem ma kezdte, 1980 és 1982 között számos pornóban alakított naiv New York-i fruskát, majd producerként és rendezőként instruált másokat üzekedős filmekben. 2014-ben Kínában lett szexoktató, de közben Paul Thomas Anderson is felfedezte magának. PTA 1997-es, a pornóiparról készült nagy sikerű Boogie Nights című filmjében alakította a Juliane Moore által megformált pornósztár gyermekfelügyeleti jogáról döntő bírónőt, majd később a Magnóliá-ban is felbukkant.



Ugyancsak a Boogie Nights-ban tűnt fel a nyolcvanas évek egyik legismertebb amerikai pornószínésznője Nina Hartley, aki az iparágról szóló filmben testhezálló szerepet kapott: William H. Macy fehérmájú, folyamatosan félrelépő feleségét alakítja. A film egyik legszemérmetlenebb jelenete is vele készült:

Szintén a nyolcvanas években kezdődött Traci Lords pornókarrierje – nem is akárhogyan. Miután 14 évesen átesett egy abortuszon, hamis papírokkal felnőtt filmekben kezdett dolgozni, ám két év múlva, 1986-ban hamar kiderült, hogy a „pornó hercegnőjének" kikiáltott Lords nem 24, hanem csak 16 éves. A X-Citement Video pornóügynökség Lordsot foglalkoztató munkatársait letartóztatták, és azokat a filmeket, amelyekben szerepelt a hatóságok lefoglalták, gyermekpornográfia vádjával pedig nagy port felvert büntetőeljárás vette kezdetét, amelyet kongresszusi bizottsági vizsgálat is kísért. Traci Lords ekkor azt vallotta, hogy a pornográf felvételekben való részvételre kábítószeres befolyásoltság alatt késztették.A bírósági eljárást követő (félig önkéntes, félig kötelező) terápia után a nő színésziskolába kezdett járni, majd hirdetést adott fel a The Hollywood Reporterben, miszerint szerepet keres. Így került az 1988-ban bemutatott (Roger Corman-remake) Not of This Earth című horror-vígjátékba. Állítólag komoly eséllyel pályázott az 1990-es Dick Tracy női főszerepére is, de a szerep végül Madonnáé lett – viszont a szintén 1990-es, John Waters által rendezett Cry Baby meghozta számára a filmes áttörést, a rebellis Wanda Woodward szerepében a közönség és a kritika is kedvelte.

Persze nem sikerült igazán betörnie Hollywoodba, inkább B-kategóriás sztár lett, aki szerepelt a Melrose Place című tévésorozatban, feltűnt a Penge című vámpír-akcióban, illetve Kevin Smith "témába vágó" romkomjában, a Zack és Miri pornót forgat-ban.

Utóbbi filmben, testhez álló szerepben feltűnt egy másik pornós is: Katie Morgan. Az 1980-ban született Morgan játszott még az HBO Törtetők című sorozatában és a Ha beüt az élet című vígjátékban is.