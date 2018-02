Natalie Portman zaklatásról beszél és szexről rappel

Natalie Portman is megszólalt a hollywoodi szexuális zaklatások ügyében. A színésznő "100 sztorit" tudna mondani, de pár nappal korábban nem vette annyira komolyan a témát, amikor a Saturday Night Live színpadán jelentkezett egy igen kemény rapszámmal, amelyben többek között arról énekel, hogy csak a poén kedvéért fekszik le házas férfiakkal.

Natalie Portman a Porter Magazinnak adott interjút, amiben elmesélte saját tapasztalatait a hollywoodi szexuális zaklatásokról. A #MeToo mozgalom kezdetén úgy gondolta, őt elkerülték az ilyen esetek, de mostanra sikerült felidéznie néhány incidenst.

13 éves gyerekszínész volt, amikor egyik rajongójától szexfantáziát tartalmazó levelet kapott, később pedig egy rádiónál visszaszámoltak a 18. születésnapjáig. Ezeknek az eseteknek nincs sok köze Hollywoodhoz, Portman egy atrocitást említ, ami a filmiparban érte.

Egy producer felhívta őt a magánrepülőgépére, ahol csak egy ágy volt megvetve. Semmi nem történt ezután, de a színésznő célzásnak vette a dolgot és kényelmetlenül érezte magát.

Portman nem vette ennyire komolyan a #MeToo kampányt, amikor a hétvégén fellépett a Saturday Night Live-ban, és hirtelen rappelni kezdett, ráadásul nyomdafestéket nem tűrően. A már eredetileg is cenzúrázott klipnek számos igen erős pillanata van,

Portman embert öl benne, kihajítja az ablakon a riportert, a magzatvizével arcon fröcsköl egy szülészt, dildót lóbál, és persze rengeteget káromkodik.

A legerőszakosabb és legszexistább gengszterrapet idéző szövegek közül talán az a legerősebb, hogy "Portman, Portman, I fucked your husband and his best friend just for sport, man", amiben a színésznő vezetéknevére az jön ki rímnek, hogy

dugok a férjeddel és a legjobb barátjával, csak heccből.

A videó itt látható:

Portman nem először látható ilyen szerepben, ez a fellépése egyfajta folytatás egy 2006-os rappeléséhez.