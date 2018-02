Mindent elsöprő győzni akarás - Tíz film a téli olimpiákról

Rengeteg sportfilm készül, sokszor kifejezetten magas minőségben. A dél-koreai Phjongcshangban pénteken megkezdődött XXIII. téli olimpia apropójából összegyűjtöttük a legérdekesebb tíz, téli olimpián játszódó (vagy olimpikonról szóló) filmalkotást.

1. One in a Million (1936)

Az elsősorban habkönnyű romantikus vígjátékairól ismert Sidney Lanfield zenés-jégtáncos filmje azzal írta be magát a filmtörténetbe, hogy a One in a Million-nal indult a norvég Sonja Henie hollywoodi karrierje.

Az 1912-ben született Henie minden idők legsikeresebb női műkorcsolyázója volt: háromszor nyert olimpiai aranyat (1928, 1932 és 1936), tízszer világbajnokságot (1927 és 1936 között), hatszor Európa-bajnokságot (1931 és 1936 között). Bár színészként nem alkotott ennyire maradandót, mégis, karrierje csúcsán a legjobban fizetett hollywoodi sztárok közé tartozott. A One in a Million-ban a norvég műkorcsolya-királynő tehetséges korist alakít, akit felkarolna egy revüigazgató, ám mivel az olimpiai számát éppen csak megnyerő lány visszautasítja, bemószerolja a sportbizottságnál azzal, hogy egy korábbi fellépéséért pénzt fogadott el, azaz már nem minősül amatőr sportolónak, és így a szabályok értelmében nem indulhatott volna az olimpián.

A végül happy endbe torkolló film sporttörténeti érdekessége, hogy a filmben is látható, Henie számára utolsó olimpiai aranyérmét hozó kűrt valóban az 1936-os játékokon vették fel – azaz a sportolónő szó szerint betáncolta magát a jégről a filmstúdióba.

2. Verseny a lejtőn (1969)

Michael Ritchie (Fletch, Éjféli bunyó, A jelölt) rendezői debütje ízig-vérig sportfilm. A Robert Redford alakította amerikai síelő felemelkedését mutatja be, azt, hogy hogyan lesz valakiből a szerencse következtében (a favorit sportsérülése miatt elindítják az ifjú reménységet), de kitartó akarattal olimpiai bajnok. Mindez némi szerelmi szállal, és kisebb sportfilozófiai fejtegetéssel arról, hogy még egy látszatra magányos síelőnek is meg kell tanulnia csapatban gondolkodni, ha győzni akar.

3. The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner (1974)

Werner Herzog lenyűgöző, 45 perces dokumentumfilmjének a svájci síugró, Walter Steiner a főszereplője, aki 21 évesen, 1972-ben olimpiai ezüstérmes lett, de ugyanebben az évben Planicában megnyerte a világbajnokságot. Az archív felvételeket is tartalmazó doku a planicai felkészülés emberfeletti küzdelmét mutatja meg, azt, hogy mennyi akaraterő, kitartás és fáradhatatlan szorgalom vezet a győzelemhez.

4. Borotvaélen (1992)

A népszerű krimisorozat Starskyja, azaz Paul Michael Glaser rendezte romantikus filmben a sport szinte alibi, bár a felvetése meglehetősen izgalmas: az elkényeztetett műkorcsolyázónő (Moira Kelly) új partnert kap, méghozzá a nemzeti hokiválogatott korábbi, visszavonult kapitánya személyében (D. B. Sweeney). Az egymáshoz csiszolódásnak mi is lehetne a vége, mint aranyérem az albertville-i játékokon, na és persze szerelem.

5. Jég veled! (1993)

Jon Turteltaub vígjátéka hasonlóan őrült vállalkozást mutat be: négy elszánt, de a téli sportokhoz alig konyító jamaicai sportoló úgy dönt, hogy négyes bobban indulnak el a téli olimpián, Calgaryban. Az edzésükre felkért egykori szánkózó (John Candy) cseppet sem örül, amikor kiderül, hogy a bobozásban teljesen kezdő atlétákat kell felkésztenie, ám mégis elvállalja a felkérést, mert úgy érzi, ennél jobban nem bizonyíthatja a benne kételkedő kollégáknak, hogy mestere a szakmájának. A film lazán, de kapcsolódik a valós eseményekhez: Jamaica bobcsapata először 1988-ban Calgaryban indult a játékokon, edzőjük pedig a világbajnoki bronzérmes (1969) Howard Siler volt. A négyes csapatnak 1988-ban végül nem sikerült helyezést elérni, a Dudley Stokes-Michael White felállású páros pedig 30-dik lett.