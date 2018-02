Valami Amerika 3: Mind melegek lettek, akik egy cellába kerültek vele

Nem sértő a Valami Amerika 3 humora, de az alkotók láthatóan nem féltek a politikai inkorrektség vádjától: a film nagyrészt egy börtön falai között játszódik, ahol Nagy Ervin szétvarrt meleg bandavezért alakít, Stohl András drogfüggő színészt, a rabok - beleértve Csuja Imre, László Zsolt és Ganxsta Zolee gengsztereit - pedig vállalják a női szerepeket is egy zenés-táncos börtöndarabban.

Herendi Gábor mindig is bátran készített Valami Amerika-filmet: a 2001-ben bemutatott első rész vállaltan közönségfilm volt egy olyan érában, amikor a művészfilmek voltak divatban, ráadásul elég jól is sikerült, ezzel alaposan megelőzte a korát. A 2008-as második rész már nyíltan parodizálta az évtized művészfilmes trendjét: emlékezetes poénja, amikor kiderült, hogy Tamás (Pindroch Csaba) egy igazi lilaködös, mélydepresszív művészfilmet csinált a lottónyereményből, amire annak rendje s módja szerint elfelejtett elmenni a közönség.

A Valami Amerika 3 is fricskázza egy kicsit a 2000-es évek művészfilmjeit. Tamás a börtönben végre találkozik egy sorstársával: Stohl András egy színészt alakít, akinek olyan filmekből kellene ismerősnek lennie hőseink számára, mint a "Halálvágy", de persze azt se látták sokan. Herendi Gábort ez a veszély nem fenyegeti:

három filmjével (Valami Amerika 1-2, Magyar vándor) is hozott félmillió nézőt, a Kincsem pedig 457 ezer eladott jegynél jár.

Hasonló kasszasiker vár a Valami Amerika 3-ra is, még ha a rendező azt is mondta az Origónak, hogy beérné 400 ezer nézővel is.

A trilógiazáró ugyanis egy hajszállal még jobb is, mint az első két rész.

A humora merészebb, került bele egy kevés lövöldözős akció is, és a sztárok is többen vannak. Mindenki visszatért az eredeti szereplőgárdából: Tamás továbbra sem tette túl magát a "Bűnös város" buktáján, pedig Eszter (Ónodi Eszter) gyereket vár tőle, András (Hujber Feri) depressziós, most éppen azért, mert lelépett a csaja (Tompos Kátya), Ákos (Szabó Győző) kihívásokkal küzd az ágyban, mint azt Timi (Oroszlán Szonja) a nézőivel is megosztja vlogján.

Alex (Szervét Tibor) továbbra is zseniálisan szélhámoskodik, a maffiavezér Bala (Csuja Imre) viszont méltó nemezist kapott Toni (László Zsolt) és fogdmegjei (Ganxsta Zolee, Kovács Lehel) személyében. Scherer Péter megalomán nyomozó, Pokorni Lia csábító ügyvédnő, Stohl nagy öniróniával játssza a börtönben hűsölő Kokót, akit nem a balegyenesei miatt hívnak így, Nagy Ervin pedig Rezsót alakítja, egy teletetovált meleget, aki hobbiból ül, és cellatársait garantáltan megtéríti.

Hogy kerülnek egyáltalán börtönbe a Várnai-testvérek? Alex ellopott egy milliókat érő, ritka bélyeget, amivel összeugrasztotta Bala és Toni bandáját, és megint belekeverte az ügybe kedvenc balekjait, akiket így aztán hamar lecsuknak, és meg kell találniuk a bélyeget, aminek hollétéről a leghalványabb fogalmuk sincs. Mivel a rendezéshez viszont többé-kevésbé értenek, csinálnak egy börtöndarabot. A logika persze nem erőssége a filmnek, de a bukfenceket mindig sikerül elleplezni egy-egy poénnal.

Összességében habkönnyű vígjátékot ütött össze Herendi Gábor és Divinyi Réka forgatókönyvíró.

A forgatásról könnyű elhinni, hogy laza hangulatban telt, ami a kész filmre is átragadt. A Valami Amerika 3 humora felszabadult, fiatalos, a játékidőt végig lehet nevetni, ami még a sajtóvetítésen is megtörtént, és ez nagy ritkaság.

A film még a stáblista alatt is vicces: Herendi Gábor már a második rész alkalmával kitalálta, hogy egyes jelenetekből mókás reklámspot-verziót is forgat, benne a szponzorok márkáival, amivel nemcsak a kínos termékelhelyezést ússza meg, de nevettet is. A vetítés utáni sajtótájékoztatón a rendező azt mondta, hogy nem tervez negyedik részt, pedig egy ilyen harmadik után talán még annak is lenne értelme.