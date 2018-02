Őrületes lett a Deadpool trailere

Megérkezett a szinkronos előzetes a Deadpool 2-höz, ami minden idők egyik legviccesebb trailere, csúcsra járatja az első rész védjegyének számító ironikus humort. A poénok mellett persze lesz benne egy csomó akció is, na meg Josh Brolin.

Sokat elmond a filmről, hogy a hazai forgalmazó, a Fórum Hungary

diszfunkcionális családi tragikomédiaként

kategorizálta, és a hivatalos magyar szinopszis sem kevésbé vicces. Íme: miután túlél egy csaknem halálos kimenetelű találkozást egy tehénnel, az eltorzult ábrázatú büfés szakács (Wade Wilson) azon fáradozik, hogy beteljesítve álmát ő legyen varázslatos városának legszexibb pultosa, s közben azzal is kénytelen megbarátkozni, hogy elveszítette ízl(el)ését. Hogy ismét megfűszerezze életét, no meg hogy szert tegyen egy fluxuskondenzátorra, Wade nindzsákkal, a jakuzával és pár szexuálisan túlfűtött kutyával is megbirkózik. Beutazza a világot, s közben felfedezi a család, a barátság és az íz(le)lés fontosságát - s így újra ínyére lesz a kalandozás, sőt még a Világ Legjobb Szeretőjének járó, áhított bögrét is kiérdemli.

A Ryan Reynolds és Josh Brolin főszereplésével készült Deadpool 2 május 17-én érkezik a mozikba.