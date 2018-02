Nyáron érkezik a mozikba a Jurassic World: Bukott birodalom, közben pedig készül a harmadik rész, már a bemutatódátumát is kitűzték a 2021. június 11-re. A sztoriról egyelőre semmit nem tudni, de a dinoszauruszok mellett néhány alkotó is visszatér.

A The Hollywood Reporter információi szerint Steven Spielberg executive producerként jegyzi majd a filmet, Colin Trevorrow, a 2015-ös Jurassic World rendezője és a Jurassic World: Bukott birodalom társírója pedig szintén executive producerként száll be, és a forgatókönyvet is ő írja Emily Carmichaellel közösen, aki még nem dolgozott a franchise-on.

Keressük a kreatív hangokat, hogy a történeteink frissek maradjanak

- mondta Trevorrow Carmichaelről, aki szintén íróként jegyzi a Tűzgyűrű: Lázadás-t.

Az eddigi két Jurassic World film producerei, Frank Marshall és Pat Crowley is visszatérnek a trilógia-záróra. A Chris Pratt és Bryce Dallas Howard főszereplésével készült, J.A. Bayona rendezte Jurassic World: Bukott birodalom június 22-én érkezik a mozikba (előzeteséről itt írtunk).