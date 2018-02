Világsztárokkal jön a 8. Frankofón Filmnapok

Három budapesti moziban, a Corvin, Toldi és Puskin filmszínházakban is láthatók a február 28-án induló 8. Frankofón Filmnapok műsora. A legújabb francia filmeket bemutató rendezvény idei válogatása is bővelkedik olyan nevekben, amikre minden moziba járó felkapja a fejét, de fiatal tehetségek is láthatók lesznek a szélesvásznon.