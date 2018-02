Magyar díjazottja is van a Berlinalénak

Adina Pintilie elsőfilmes román rendezőnő Touch Me Not (Ne érints meg) című alkotása kapta meg a legjobb filmnek járó Arany Medvét a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinalén szombaton.

Tavaly Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című alkotását tüntették ki az Arany Medvével. Adina Pintilie a Touch me Notért a legjobb első filmnek járó díjat is átvette.

A világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja az idén sem ért véget magyar vonatkozású díj nélkül, Bucsi Réka magyar animációs filmes dániai alkotásként versenyző Solar Work című rövidfilmje megkapta az Audi Short Film Award nevű elismerést.

Anthony Bajon francia színész kapta legjobb színésznek járó Ezüst Medve díjat La priere című filmért, Ana Brun pedig a legjobb színésznő lett a Las herederasban nyújtott alakításáért.

Az argentin Ines Moldavsky által rendezett The Men Behind the Wallt kapta meg a legjobb rövidfilmnek járó Arany medvét, ugyanebben a kategóriában az Ezüst Medvét Samuel Ishimwe Imfura című filmje kapta.

Bill Murray Wes Anderson nevében vette át a legjobb rendezőnek járó Ezüst Medvét a Kutyák szigete című animációs filmért.

További díjazottak: