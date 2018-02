Orosz specialitást eszik Lajkó, az űrutazó cigány

Lengyel Balázs első nagyjátékfilmje, a Lajkó – cigányaz űrben című fekete komédia előzetese után ezúttal egy vicces jelenet tekinthető meg a filmből. Lajkó (Keresztes Tamás) egy szokványosnak korántsem nevezhető recept alapján készült orosz specialitást kóstol meg.

A történet 1957 elején játszódik, amikor a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség első kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő elvtárs (Gyabronka József), a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke tudja is, ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz Lajkó, ahogy mindenki hívja. Lajkó gyermekkora óta betegesen vonzódik a csillagokhoz s egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni az űrbe. Mikor Lajkót kiválasztják az űrutazásra, még nem is sejti, hogy álmai nem véletlenül válnak épp most valóra. Bajkonurban egy különleges verseny során dől el, hogy a magyar, a német, az észt és a mongol kandidáltak közül ki lesz a szerencsés kiválasztott.

A most látható részletben a Leonyid Brezsnyev elnöklésével vezetett verseny előestéjén Lajkó Karmazsin elvtárs mellé ül le vacsorázni, amikor is a téeszelnök által javasolt pirogot szeretné megkóstolni.

A Lajkó a XX. század történelmének őrültségeit és sötétségét vígjátéki eszközökkel megmutató történet

– mondja a rendező a történetről. "Hősei valós és kitalált figurák, helyszínei valós és képzelt vidékek, fordulatai valós és mágikus események. A XX. század nagyszüleink százada, az ő sorsaik nyögik azoknak a borzalmaknak a súlyát, amiről talán humorral lehet a legőszintébben beszélni, és ami kihat a mai generációk életére is".

A címszerepet Keresztes Tamás alakítja, illetve Gyabronka József és Pálffy Tibor a film főbb szereplői, de mellettük feltűnik mások mellett Papadimitriu Athina, Trokán Anna és Trokán Nóra, Szirtes Ági, Máté Gábor, Rajkai Zoltán, Trill Zsolt, Lukács Andor és magyarok mellett német, ukrán és orosz színészek. A film producere Pusztai Ferenc, operatőre Réder György, látványtervezője Valcz Gábor.

A film március 29-én kerül országszerte a mozikba, forgalmazója a Vertigo Média.