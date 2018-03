Lehet, hogy Steven Spielberg és Tom Hanks együtt üldögéltek és azon gondolkoztak, mi legyen az ötödik közös filmjük. Mire az egyiküknek eszébe jutott, hogy ő még sohasem dolgozott a nagyszerű Meryl Streeppel. Erre a másik felkapta a fejét, hogy még ő sem. Ez tarthatatlan állapot. Akkor egy fiatal forgatókönyvírót azonnal rá kell állítani erre az ügyre. De persze az is lehet, hogy előbb volt meg a sztori ötlete, ahhoz kerestek a hatvanas színésznők közül egyenrangú partnert Tom Hanksnek. Miért adták volna alább, ha Meryl Streep éppen ráért?

A Steven Spielberg nevű fiatal filmes sorozatokban dolgozott, aztán végre megkapta 29 évesen a mozifilm lehetőségét. Éppen ott tartott, hogy más szakma után néz, mert a projekt romokban hevert: kicsúsztak a forgatási időből és a költségvetésből. A három félresikerült cápabábbal forgatott jelenetek inkább röhejesek voltak, mint félelmetesek. Na majd a zene elviszi, az egy horrornál sokat segít. John Williams zeneszerző büszkén mutatta be a főtémát: két egymás melletti billentyűt pötyögtetett a zongorán. Spielberg azt hitte, hogy viccel. Aztán a vágószobában sok küzdelem árán lassan kezdett összeállni a dolog.A cápa tarolt a mozikban, de még a tengerpartokon is óvatosabbá tett mindenkit. Steven Spielberg lelkén szárad, hogy a Föld nevű lakói jobban félnek az összes cápafajtól, mint az indokolt lenne.

Aztán kiderült, hogy nem csak egyszer volt képes a globális tömegkultúrát hatékonyan befolyásolni. Sokkal kevesebb dinoszauroszos könyv meg játék lenne a világon, ha nincsen a Jurassic Park. Spielberg filmjében látható a sci-fi történetének legemlékezetesebb földönkívüli lénye: E. T. A kalandor természetű régész, Indiana Jones újabb kalandjaira akkora a közönségigény, hogy a hetvenes évei második felében járó Harrison Fordot sikerült rávenni, hogy akciófilmet vállaljon.

Aztán Spielberg elunta az imázst, hogy ő az örök gyerek, aki mesékkel lepi meg a családokat. Megcsinálta a Schindler listáját és a Ryan közlegény megmentését, kapott is értük két rendezői Oscart. A most 72 éves Steven Spielberg tele van tervekkel, valószínűleg nem tudja elképzelni úgy az életét, hogy ne filmezzen: holtáiglan forgatni fog, mint több más nagy rendező. Vegyesen csinál komolyabb hangvételű és könnyedebb filmeket. Nagyobb nekiveselkedései között egyszerűbben megvalósítható alkotásokra is szán időt. Közben dübörög körülötte egy produkciós cég követhetetlen mennyiségű projekttel.

A Spielberg-művek újabb terméke

A Ryan közlegény megmentése Steven Spielberg egész életének egyik legnagyobb nekiveselkedése volt, a főszereplő személyén nagyon sok múlott. Tom Hanks brillírozott, azóta állandósult munkakapcsolat alakult ki Spielberg és Hanks között: Kapj el, ha tudsz, Terminál, Kémek hídja és most A Pentagon titkai. A 62 éves Tom Hanks sem lazít, egyfolytában forgat és feleségével közös produkciós cége is lendületben van.

Hol van már a kétségbeesett 29 éves Spielberg, aki átkozza a sorsot, hogy miért kellett neki cápás filmbe belevágni! Mostanra a világ legjobb szakembereiből álló gárda veszi körül, ennek a stábnak egy A Pentagon titkai bonyolultságú film nem okozhat problémát. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ez a film nem a nagyobb nekiveselkedések közé tartozik, de persze színvonalas a maga módján. Pontos a hetvenes évek miliőjének megteremtése. Különböző társadalmi státuszú emberek élettereit látjuk, minden tárgy mindenhol a helyén van. Maga a történet erősen le van egyszerűsítve, de még így megjegyezhetetlen mennyiségű mellékszereplő van. De nincsen egyetlen gyengébb színészi pillanat sem, Hollywood közkatonái maximumon teljesítenek, akármilyen kevés mondat is jut nekik. Persze az egész film a két sztárért van.

De azért jut idő részletesen ábrázolni a teljes folyamatot, hogyan készült napilap 1971-ben egyetlen számítógép nélkül. Jegyzetfüzet, vonalas telefon, és iszonyú sok talpalás. Hat újságíró többezer oldalnyi ömlesztve megkapott titkos dokumentumban az első kétségbeesés után képes eligazodni. Merthogy értenek hozzá. Meghitten kopognak a mechanikus írógépek. Látjuk a szedőt ólomból dolgozni. Éjfélkor feldübörögnek a nyomdagépek és pirkadatkor ott van a kész The Washington Post az újságárusoknál.

Akiknek minden sikerül

Meryl Streep az Oscar-díj királynője. Tizenöt főszerepért jelölték és három mellékszerepért, és tizennyolcszor kellett másik jelöltnek tapsolnia a gálán. Neki három filmért tapsolt a másik négy azévi jelölt: Kramer kontra Kramer, Sophie választása, Vaslady. Meryl Streepnek a hetvenes években indult a pályája, és a legkisebb hullámvölgy sem volt benne azóta. Nem volt életkori válsága, mindig akadt számára megfelelő szerep. Ne skatulyázták be semmilyen szereptípusba. nem jellemzőek rá a botrányok, a hisztik. Szakmai teljesítményét csak felsőfokú melléknevekkel lehet jellemezni, egy igen szúk elitklub tagja. Most is hálás szerepet kapott. Katharine Graham mintafeleség volt a felső tízezerből nevelte négy gyerekét és híresen jó partikat adott, ahol ott volt mindenki, aki számított. Igyekezett leplezni a világ előtt, hogy férjet rosszul választott, de amikor a mentálisan labilis, alkoholista sajtómágnás öngyilkos lett, akkor kénytelen volt átvenni a családi cég vezetését. Menet közben kellett megtanulnia a szakmát és elfogadtatnia magát női felsővezetőként egy a mostaninál sokkal macsóbb világban. Meryl Streep kiválóan jeleníti meg, hogy Katharine Graham egyáltalán nem biztos magában, állandó küzdelmet jelent számára felnőni a feladathoz.

Ehhez képest Tom Hanks meg azért kapott hálás szerepet, mert Ben Bradlee-ben meg aztán egy fikarcnyi bizonytalanság sincsen. A The Washington Post főszerkesztője volt 1965 és 1991 között, szakmájának egyik nagy legendája. Jellegzetesen mozdulattal hátradől, felteszi az íróasztalra a lábát és mint egy karmester vezényli az egész újságot. Nem nárcisztikus, mindenki véleményét meghallgatja, de aztán gyorsan és magabiztosan dönt. A sztori mindenek felett: nem érdekli, ha csődbe megy a cég vagy őt személy szerint börtönbe zárják. Tom Hanks négy évtizedes színészi pályáján sem voltak hullámvölgyek, nem tud hibázni. Most annyiban van pechje, hogy egy legenda árnyékában kell tevékenykednie. Az 1976-os Az elnök embereiben Jason Robards annyira elkapta Ben Bradlee figuráját, ami már nemcsak színészi szaktudás kérdése, de a múzsa csókja is kell hozzá és pont az ember homloka közepére. Ritkán van, hogy ilyen kevés mondatos alakításért mellékszereplőnek járó Oscar-díjat adnak. Viszont aki nem látta Az elnök embereit, az nyilván nem hasonlítgat, hanem a kiváló Tom Hankset látja meg a kiváló Meryl Streepet A Pentagon titkai című filmben, ahogy meghozzák a nehéz döntést: leközlik a kiszivárgott titkos információkat az amerikai kormány fenyegetőzése ellenére is. Ha már megtörtént esetet dolgoznak fel, akkor azért nem teljesen érdektelen, hogy mi történt valójában.

Kattintás után a cikk folytatódik.