Különlegességekkel jön a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

Április 4-13. között Budapesten 7 helyszínen rendezik meg hazánk egyik legnagyobb filmes eseményét, az immár 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivált, mely 2005 óta versenyfesztiválként is működik. A jubileumi születésnapját ünneplő Titanic Wes Anderson Ezüst Medve-díjas Kutyák szigete című filmjével nyit, de itt lesz majd először látható hazánkban Bogdán Árpád Genezis című alkotása is. A fesztivál idei vendége Izland.

A fesztivál a szokásosnál is sokszínűbb válogatást kínál a kortárs nemzetközi filmtenger legizgalmasabb alkotásaiból. Idén előreláthatólag 45 filmet láthat majd a közönség, köztük befutott rendezők új filmjeit, elsőfilmesek debütáló alkotásait, illetve kevésbé ismert régiók filmművészetének izgalmas darabjait. A fesztivál idei vendége Izland lesz, de láthatunk majd iráni, indonéz, lengyel, szerb, kazah és brazil alkotásokat egyaránt, valamint a Hullák a napon (Let the Corpses Tan) című belga thrillert vagy Andrus Kivirähk Ördöngös idők című regényének filmfeldolgozását is (amolyan észt Indul a bakterház).

Olyan filmeket nézhetnek majd premier előtt a nézők, mint a Veszett vidék című ausztrál dráma vagy A bosszú című francia női thriller. Csak az idei Titanicon lesz látható többek között az A Ghost Story az Oscar-díjas Casey Affleckkel a főszerepben vagy Chloé Zhao a világ számos filmfesztiválján – többek között Cannes-ban is – díjat nyert The Rider című alkotása.

Wes Anderson a Kutyák szigete című új filmjéért a legjobb rendezőnek járó Ezüst Medvét nyerte el a napokban a Berlini Filmfesztiválon. A kritikusok által is méltatott animációs filmmel veszi kezdetét április 4-én a 25. Titanic Filmfesztivál. A Japánban játszódó animációs alkotás egy fiatal fiút követ nyomon, aki kutyáját kutatja. Az Oscar-díjra jelölt Wes Anderson (Holdfény királyság, A Grand Budapest Hotel) ezúttal is nevéhez méltó, sajátos hangulatú filmet készített, mely május 3-ától lesz látható a hazai mozikban.

Április 4-13. között Budapesten 7 helyszínen várja a közönséget a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál. Hagyományosan az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Toldi moziban folynak majd a vetítések, de a tavaly fesztiválhelyszínként bevált „Pop-Up Cinema@Ódry Színpad SZFE" idén is várja a filmbarátokat. Emellett a Kinoban, a Francia Intézetben, az Art+ moziban és a Magvető Caféban is lesznek majd Titanicos vetítések, kiegészítő programok.

A 2005 óta versenyfesztiválként is működő Titanic egyik szenzációja, hogy Bogdán Árpád a Berlinale Panorama programjában bemutatott filmje, a Genezis Magyarországon itt lesz először látható.

A Titanic végleges programja március közepétől lesz elérhető a http://www.titanicfilmfest.hu oldalon.