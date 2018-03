Újabb sztár csatlakozott Tarantino filmjéhez

Régóta pletykálják, hogy Brad Pitt esélyes egy szerepre Quentin Tarantino következő filmjében, és a sztár most valóban csatlakozott az eddig csak Leonardo DiCaprióból álló színészgárdához. Tarantino már címet is mondott az 1969-ben játszódó projekthez: Once Upon A Time In Hollywood, azaz "Volt egyszer Hollywood", ami Sergio Leone klasszikus spagettiwesternjét, a Volt egyszer egy Vadnyugat-ot idézi.