John Travoltával forgat önéletrajzi ihletésű thrillert a rocksztár

Fred Durst amellett, hogy a Limp Bizkit frontembere, rendezőként is tevékeny, most pedig élete nagy dobására készül, John Travoltát fogja ugyanis rendezni a Moose című thrillerben, amit saját élményei inspiráltak.

A slashfilm azt írja a Moose-ról, hogy Travolta egy őrült rajongót alakít benne, aki egy akciósztár életét teszi pokollá. A filmsztárt Devon Sawa játssza. A forgatás jelenleg zajlik Alabamában.

Durst rendezett már klipeket a Limp Bizkitnek, a Kornnak és a Staindnek, valamint készített már egy egész estés vígjátékot (The Longshots) és független filmet (The Education of Charlie Banks).