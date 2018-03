Sharon Stone: egy igazi szexikon

Persze, elsőre mindenkinek az Elemi ösztön ugrik be, abból is az a bizonyos lábkeresztbetevős jelenet. 1992-ben ez az alakítás emelte ki Sharon Stone-t a többi mutatós hollywoodi színésznő közül, akiket elsősorban külsejük miatt tesznek bele a filmek szereposztásába. A kilencvenes évek Sharon Stone évtizede volt, sorra készültek vele a filmek, amelyből nem maradhatott ki a szexjelenet.

Nemrég egy tévéinterjúban arról kérdezték Sharon Stone-t, hogy mennyire volt kitéve szexuális zaklatásnak pályája során. Hosszan és keserűen nevetett. Aztán arról beszélt, hogy húsz évesen érkezett a negyven évvel ezelőtti Hollywoodba. Senkit nem ismert, semmilyen protekciója nem volt és a külseje meg olyan volt, amilyen. Sokat tudna mesélni. Sharon Stone valóban a semmiből érkezett, egy pennsylvaniai szegény családból. A róla szóló újságcikkek szívesen emlegetik, hogy milyen magas az IQ-ja, példaként arra, hogy nem minden szőke nő buta. Sikerült is bekerülnie egy egyetemre, de hamar rájött, hogy az előnyös külsejével több sikert érhet el, mint a tanulmányi eredményével: szépségversenyeken indult, modellkedett.

Jellemző, hogy első filmszerepe 1980-ban Woody Allen Csillagporos emlékek című munkájában a „csinos lány a vonaton". A nyolcvanas években ő volt a csinos szőke lány különböző tévés produkciókban. Szóba került, hogy ő lesz a csinos szőke az Indiana Jones és a Végzet Templomában is, de aztán csak az Indiana Jones-filmek teremtette divatot követő Salamon király kincse és Az elveszett aranyváros fosztogatói című filmekben töltötte be ugyanezt a funkciót. A Total Recall – Az emlékmás-ban kiderült róla, hogy agresszív, veszélyes jelenség tud lenni a vásznon. Ismertségét tovább növelte, hogy ekkoriban vetkőzött le a Playboy-nak.

34 évesen kapta meg az Elemi ösztön főszerepét, amivel kilépett a csinos szőke lány kategóriájából. Az 1991-es A bárányok hallgatnak után egy évvel jött még egy film, ahol adott egy hiperintelligens és gazdag, pszichológus végzettségű főszereplő. Annyiban különbözik Hannibal Lectertől, hogy egyrészt nem lehet róla eldönteni, hogy valóban őrült-e és egy igen erős erotikus kisugárzású, érett nőről van szó. Cathrine Tramell, az extremitásokhoz vonzódó regényírónő figurájának megteremtésével Sharon Stone beleírta magát a filmtörténetbe. Innentől évente több filmet forgatott, és sorban játszotta el a szexuálisan túlfűtött, autonóm személyiségű harmincas nőket, például: Sliver, Vágyak vonzásában, A specialista, Az ördög háromszöge.

Sharon Stone azok közé a színésznők közé tartozik, akiknek minden porcikáját az összes létező szögből rögzítették már kamerák és fényképezőgépek. Azok között a színésznők között, akiknek a testéből közkincs lett, annak a ritka fajtának a példája, aki közben megőrizte méltóságát. Egyrészt mert valóban okos, szellemes nő és uralja a vele készülő interjúkat, nem fecseg csacskaságokat. Másrészt nem félt eltávolodni attól a zsánertől, amely óriási sikert hozott számára. Egyetlen óriási hibát követett el karrierje (és személyisége) építésében: hagyta magát rábeszélni jelentős összegű gázsiért az Elemi ösztön 2-re. Meg is lett a méltó büntetése érte: Arany Málnát kapott, ez az Oscar-díj paródiája, amit adott évben a legrosszabbak kapnak. Az Elemi ösztön sikere egyetlen ötletre épült, ezért képtelenség megismételni vagy folytatni. Saját bevallása szerint Sharon Stone-t az érdekelte, hogy elfogadhatóvá tudja-e tenni magát 48 évesen is az erotikus jelenetekben. Sharon Stone erotikus kisugárzásával nincsen semmi baj az égvilágon, még az 55 éves korában forgatott Bérgavallér-ban sem.

Utóbbi egyébként egy vígjáték, merthogy Sharon Stone-nak van egy ilyen oldala is. Szívesen parodizálta önmagát Az utolsó akcióhős-ben vagy a Diliwoodban. Golden Globe-jelölést hozott számára annak a vígjátéknak a főszerepe, amely görbe tükröt tart Hollywoodnak, ahol követhetetlen, hogy mitől jön valaki divatba és mitől írják le egyik napról a másikra. A múzsa csókja kiváló vígjáték, Sharon Stone pedig ellenállhatatlanul komédiázik benne. Másik Golden Globe-jelölést hozó szerepében nagyon visszafogott eszközökkel játssza el egy halálos beteg gyerek anyjának szenvedéseit Az óriásban.

Egyszer jelölték Oscar-díjra is, és talán tényleg élete legösszetettebb alakításáért Martin Scorsese Casino című filmjében. Scorsese abszolút csúcstartó vele, hogy a filmjeiben nyújtott alakításokért összesen tizennyolc színészt jelöltek Oscar-díjra (néhányukat többször is). Egyikük Sharon Stone, aki a Casinó-ban egyszerre gyenge, instabil személyiség, ugyanakkor erős képessége van arra, hogy a férfiakat manipulálja. Ezt a kettősséget, végletek közötti hányódást nagyon eltalálták Scorsesével, akit állítólag fel is kért Sharon Stone, hogy a mostani, 60 éves személyiségére találjon ki neki egy filmet.

Sharon Stone pályája elindításához jól tudott élni előnyös külsejével, de az évek során komolyan vehető színésznővé érett, aki kisebb szerepeket is elvállalt, hogy jónevű rendezőkkel dolgozhasson: Jim Jarmusch (Hervadó virágok), Mike Figgis (Jéghideg otthon), Nick Casavettes (Alpha Dog). Az utóbbi filmben nemcsak öregítették, de még kövérítették is. Más színésznők, akiket szőkehajú-kékszeműnek szeretett meg a közönség talán félnének ezt az imázst feladni. Sharon Stone kétszer is játszott sötét hajjal: Hűségeskü (2004), A kartell (2012). Így egészen megváltozik az arca, megkeményednek a vonásai.

Következő filmje a What About Love lesz (magyar címe még nincsen), ahol már felnőtt gyereke van a történet szerint. Bár ez nem újdonság, így volt ez a 2015-ös Feszültség-ben is, ahol a sminkesnek kifejezetten öregítenie, „leharcoltabbá" kellett tennie az életerőtől duzzadó, kiváló fizikai állapotban lévő Sharon Stone-t, aki állítása szerint soha nem járt még plasztikai sebész rendelőjében. Mozgalmas szerelmi élete során elfogyasztott három férjet, egyedül neveli most már tizenéves korba ért három örökbefogadott fiát. Évtizedek óta következetesen jótékonykodik és vállal társadalmi szerepet az AIDS elleni harccal kapcsolatban. Ha pedig be akar kerülni a bulvársajtóba, ahhoz elég annyi, hogy melltartó nélkül, egy szál pulóverben elindul nézelődni Párizs utcáin.