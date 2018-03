A világ legrosszabb filmese bejelentkezett Joker szerepére - videó

A minden idők egyik legrosszabb filmjeként számon tartott The Room rendező-főszereplője, Tommy Wiseau roppant vicces videót dobott össze, amellyel csak tovább növeli trash-sztár státuszát. Próbafelvételt készített magáról, amint Jokerré maszkírozva idéz a karaktert alakító színészek, például Jack Nicholson és Heath Ledger legemlékezetesebb soraiból.

Mint mi is megírtuk, készül az új Joker-mozi. Az emblematikus trash-sztár Tommy Wiseau nem volt rest egy videóval bepróbálkozni a főszerepért. A The Room című filmje (legrosszabb pillanatait lásd itt) idején még láthatóan teljesen komolyan vette magát, most viszont bizonyítja, hogy akkor is bűnrossz színész, ha szándékosan csinálja.

A The Room készítéséről, éppúgy, mint a szintén minden idők egyik legrosszabb filmjének tartott 9-es terv a világűrből-ről, önálló film készült James Franco rendezésében és főszereplésével, a The Disaster Artist, ami Oscar-jelölést kapott legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában.