Mundruczó Kornél Prágába kíséri legújabb filmjét

Charles Aznavour híres francia sanzonénekes és színész csütörtökön este Prágában a 25. Febiofest nemzetközi filmfesztivál ünnepélyes megnyitóján átvette a Kristián-díjat rendkívüli művészeti pályafutásának elismeréseképpen. A fesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező személyesen is jelen lesz Jupiter holdja című filmdrámájának vetítésén.

A prágai Vigadóban (Obecní dum) megtartott ünnepségen az elismerést Fero Fenic, a Febiofest igazgatója adta át a világhírű francia művésznek. Az eredeti tervek szerint Catherine Daneuve francia filmcsillag vette volna át a Kristián-díjat a Febiofest megnyitóján,de a színésznő betegsége miatt csütörtökön reggel váratlanul lemondta részvételét. Ekkor jött a képbe Charles Aznavour, aki szombaton a Moldva-parti metropolisban koncertet ad.

Miután a művész már Prágában tartózkodik, a fesztivál rendezőinek az az ötlete támadt, hogy ő lehetne az ünnepélyes megnyitó díszvendége és kitüntetettje. Aznavour az ajánlatot elfogadta.

A francia sanzonénekesen kívül a fesztivál alatt Kristián-díjat kap Arnaud Desplechin francia filmrendező, Daniela Kolárová cseh színésznő és Leos Carax francia filmrendező és színész.A Febiofesten, amelyet Fero Fenic Prágában élő szlovák filmrendező hozott létre, ezúttal mintegy 160 filmet mutatnak be, köztük magyar alkotásokat is. Mundruczó Kornél filmrendező személyesen is jelen lesz Jupiter holdja című filmdrámájának vetítésén. A fesztivál vendégei között lesz továbbá Sally Potter brit és Goran Paskaljevic szerb filmrendező, Daphné Patakia belga, valamint Marina Cayon francia színésznő is.

A március 23-ig tartó szemlén a filmeket négy tematikus szekcióban vetítik. A jubileumi fesztiválon egy Best of elnevezésű szekció is lesz, amelyben az elmúlt időszak tíz legsikeresebb filmjét fogják újra bemutatni.

A fesztivál legjobb filmjének járó nagydíjjal (Grand Prix) 5000 eurós (1,55 millió forint) pénzjutalom jár. A zsűri elnöki tisztséget Marta Kubisová cseh könnyűzenei legenda és egykori polgárjogi aktivista vállalta. A Febiofest mára az egyik legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénnyé vált Csehországban és komoly nemzetközi rangot vívott ki magának. A kiválasztott filmeket március 26. és április 21. között Csehország regionális központjaiban is megtekinthetik az érdeklődők.