Takashi Miike minden idők egyik legtermékenyebb rendezője, de több is annál: nem csak sok filmet készített, de jókat is. Márkanév és ikon, akiért olyanok rajonganak, mint Alejandro Jodorowsky, a friss Oscar-díjas Guillermo Del Toro, Quentin Tarantino és Eli Roth. QT szerepelt is egy filmjében, Roth pedig meghívta a markáns vonású japán rendezőt cameózni a Motel-be, amiben a kultfilmes igencsak önironikus szerepben bukkant fel.

A Telegraph szerint Miike egy filmfesztiválon tudta meg valakitől, hogy átlépte a százfilmes határt, és amikor utánanézett, rájött, hogy már a százkettediken dolgozik. Jelenleg 104 rendezését jegyzi az imdb.com, amiből nem mind nagyjátékfilm, de ahhoz így sem fér kétség, hogy korunk egyik legtermékenyebb rendezőjéről van szó. A The Guardian megemlíti, hogy Michael Curtiz 175 filmet rendezett, de hozzá kell tenni, hogy Miike negyedszázad, Kertész Mihály viszont félszáz év alatt érte el ezt a számot, és a magyar származású rendező a filmművészet egy korábbi érájában alkotott, a világ legnagyobb filmgyárában, Hollywoodban.

Ami Miikét illeti, nem filmjeinek mennyisége, hanem inkább a minősége érdekes. Hogy rengeteg filmet készített, az csak példázza ugyanazt az energikusságot, ami remekműveiben is megjelenik.

Hogy milyen filmeket rendezett pályakezdőként, arra tökéletes példa nagy nemzetközi áttörése, az 1996-os Fudoh: Az új generáció, aminek a nyitójelenete ütősebb és véresebb aligha lehetne, és kevés kétséget hagy afelől, hogy őstehetség rendezte:

Kirobbanó vizualitás, brutális, szürreális és feketén komikus erőszakábrázolás, gyermeki játékosság, dinamikus kameramunka és jelenetezés – ezek jellemzik a művészetét. Ami a Fudoh-t illeti, nem lenne meglepő, ha látták volna a Wachowski-fivérek (ma már nővérek), akik 1999-ben megrengették a világot A Mátrix-szal, aminek a képi világa nagyon hasonlít Miike mesterművére. A Wachowski-tesók egyébként kedvelik a japán filmművészetet, ők készítették el a Speed Racer mozifilmes változatát is.

A Fudoh-ról sokat elmond alcíme, Az új generáció: a film központi konfliktusa fiatal és idős yakuzák között robban ki, és Miike természetesen az ifjúság mellé teszi le a voksát, akik szó szerint vérfrissítést hajtanak végre a japán maffián belül. Ehhez tökéletesen illik a film stílusa, amit Miike fiatalos lendülete tölt meg élettel.

A rendező 1997-ben mutatta be a Fiatal huligánok-at, amely „így jöttem” film, azaz személyes, részben önéletrajzi alkotás. Kiderül belőle, hol szedte össze Miike a filmjeiben megjelenő erőszakosságot, ugyanis a film egy fiatal japán generációt mutat be, akik erőszakkal és szexszel töltik ki az életüket jelentő nihilt. A rendező keveset mesél gyerekkoráról, de az igen hasonló lehetett: rosszul tanult, kicsapták, bandázgatott, végül úgy talált hivatást, hogy jelentkezett Shohei Imamura filmes képzésére, ahol közvetlenül a kétszeres Arany Pálma-díjas rendezőtől tanult, egy filmben asszisztense is volt.

Miike ifjúkori filmjeire jó példa a Full Metal Yakuza is, aminek a címe az Acéllövedék című Kubrick-klasszikus parafrázisa, valójában a Robotzsaru koppintása, rendőr helyett yakuzával. Humoros és ötletes gegeket felvonultató, véres B-filmről van szó, Miike azonban hamar kimaxolta ezt a fajta kis büdzséjű zsánerfilmezést, és érettebb munkákkal folytatta, 1999-ben minden addiginál nagyobb sikert aratva a Meghallgatás-sal.

