William Friedkin 1973-ban Oscar-díjat kapott minden idők egyik legjobb horrorfilmjéért, Az ördögűző-ért. Megérkezett a The Devil and Father Amorth című dokumentumfilmjének előzetese, amiben egy valódi ördögűzést vett filmre.

Friedkint 2016-ban hívta meg Amorth atya, a vatikáni ördögűző, hogy mutasson neki egy igazi ördögűzést, amiből aztán dokumentumfilm lett The Devil and Father Amorth címmel. A filmet a tavalyi Velencei Filmfesztiválon mutatták be, amerikai bemutatója április 20-án lesz.