Az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmjét is vetítik a Friss Húson

Közeledik a 6. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az április 3. és 8. között a Toldi moziban megrendezendő fesztivál programját új magyar és nemzetközi rövidfilmekből állították össze.

A magyar programba összesen 34 filmet válogattak be. A hazai közönség a Friss Húson láthatja először az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmjét, A legjobb játék-ot és Bucsi Réka Solar Walk című animációs filmjét, amelynek világpremierje az idei Berlinalén volt. A néhány éve óriási sikert arató Újratervezés rendezője, Tóth Barnabás Susotázs című filmjével tér vissza a fesztiválra, és a Friss Húson mutatkozik be többek között Schwechtje Mihály, Kis Hajni, Kovács István és Grosan Cristina új filmje is.

Emellett számos figyelemre méltó alkotás került a versenyprogramba a hazai filmes oktatási intézményekből (Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE), valamint a Média Mecenatúra által támogatott filmek is megjelenési felületet kapnak.

A nemzetközi versenyprogram három blokkjának válogatásában olyan filmek szerepelnek majd, mint a cannes-i arany pálmás Gentle Night, a Berlinale Generation szekciójában díjazott Into the Blue, az idei Sundance-en is vetített Deer Boy, vagy a Velencében bemutatott Death of the Sound Man.

A fesztivál programjának összeállítói idén először külön blokkot szenteltek az LMBTQ-témájú filmeknek (Friss Hús #QUEER), illetve egy különleges késő esti vetítésen a horror illetve horrorvígjátékok rajongóit is várják (Friss Hús @MIDNIGHT).

A fesztivál záróünnepségén három fődíjat osztanak ki:a legjobb magyar élő szereplős, a legjobb magyar animációs, és a legjobb nemzetközi élő szereplős/animációs filmnek járó díjat, valamint díjazzák a legjobb magyar színészt és a legjobb magyar színésznőt is. Ezeken kívül több különdíjat is kiosztanak a záróeseményen, valamint a legígéretesebb 30 alatti rendezőnek járó díjat is odaítélik.