Több mint száz filmet láthat a közönség május 25. és 27. között a 2018-as Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, a rendezvénysorozat keretében ingyenes vetítésekkel, közönségtalálkozókkal, környezet- és természetvédelmi szemléletformáló programokkal, könnyűzenei koncertekkel várják az érdeklődőket Gödöllőn és az ország több nagyvárosában - hangzott el az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában pénteken.

Ersók Nóra, a fesztivál szóvivője elmondta, hogy ebben az évben több mint 1500 nevezés érkezett a 2015-ben útjára indított gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra, amelynek ebben az évben a biológiai sokféleség a témája. A beérkezett nevezéseket elismert filmes és természettudós szakemberekből álló zsűri értékeli, majd döntésük alapján több mint 100 filmet láthat ingyenesen a közönség a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Hozzátette: a filmvetítések mellett szemléletformáló szabadtéri programokkal is várják május utolsó hétvégéjén a közönséget. Így ismét lesz hulladékszobor-kiállítás; a Trash Art projekt keretében megvalósuló hulladék-újrahasznosítási programon 40 szobrot állítanak majd ki Gödöllőn. A kiállítás anyaga ezt követően országos vándorkiállításra indul.

Elmondta azt is, hogy a fesztivál kísérőrendezvényeként, azzal egyidőben rendezik meg 23 helyszínen az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokat, amelyen ingyenes filmvetítésekkel, szemléletformáló és szórakoztató családi és diákprogramokkal várják a nagyvárosok mozijai, művelődési házai az érdeklődőket. A vetítéseken a fesztiválra nevezett alkotásokból készült válogatást mutatják be.

Ersók Nóra felidézte: a rendezvény életre hívásával az volt a céljuk, hogy a fiatalokat fogékonnyá tegyék a természetvédelemre és a környezetvédelemre. Szeretnének platformot teremteni a közönséggel való találkozásra mindazoknak a társadalmi, állami intézményeknek, önszerveződő csoportoknak, akik a természetvédelem, környezetvédelem témájában tevékenykednek nemcsak itthon, hanem a Kárpát-medencében, illetve nemzetközi szinten is.

Ennek érdekében a filmvetítések mellett a városok, a helyi szervezők, szemléletformáló, játékos, interaktív programokat szerveznek. A helyi társadalmi szervezetek, természetvédők, természetjáró egyesületek, állatvédők lehetőséget kapnak, hogy bemutassák tevékenységüket, találkozzanak a téma iránt fogékony emberekkel.

Ismertetése szerint tavaly csaknem 100 ezer embert értek el Gödöllőn és a rendezvény különböző helyszínein.