Kitiltották a Netflixet a Cannes-i Filmfesztiválról

Már tavaly botrány volt abból, hogy a világ egyik legrangosabb filmes mustráján a Netflix több filmje is bekerült a versenyprogramba, ugyanis többen kifogásolták, hogy a mozi ünnepének is számító filmfesztiválon olyan alkotások versenyeznek valódi mozifilmekkel, amelyek nem hagyományos módon kerültek a közönség elé, hanem internetes platformon. Idén nem kell aggódniuk a streamelős filmeket elutasítóknak, a jövőben ugyanis a Netflix által gyártott és kizárólagosan náluk forgalmazott filmek nem indulhatnak Cannes versenyprogramjában.

A fesztivál művészeti igazgatója, Thierry Fréamaux bejelentette, hogy a netflixes filmek versenyprogramba való nevezését nem fogadják el, a rangos mustra programjában a legnagyobb streamelős cég filmjei csak a versenyen kívül szerepelhetnek.

A Netflix képviselői szeretik a vörös szőnyeget, és a filmjeiket a többi alkotással egy mezőnyben szertnék bemutatni. De meg kell érteniük, hogy a saját modelljükhöz való ragaszkodás szembemegy a fesztivál értékrendjével

- idézte Frémaux-t a Hollywood Reporter.

A művészeti igazgató felidézte, hogy tavaly engedtek a Netflixnek és két filmjüket is beengedték a versenyprogramba. Noah Baumbach The Meyerowitz Stories és Joon-ho Bong Okja című alkotását nem csak a rendezők ismertsége, de amiatt is befogadták a versenyprogramba, mert ezzel próbáltak meg a fesztivál nyitottságát bizonyítani, illetve titkon azt remélték, hogy meg tudják győzni a Netflix képviselőit arról, hogy bizonyos (leginkább a fesztiválokra szánt) filmjeiket mutassák be moziban is.

A filmfesztivál döntésénél komolyabb kritikát kapott a Netflix Steven Spielbergtől: ahogy arról mi is hírt adtunk, a neves rendező szerint a Netflix az Oscar-díjra promózott filmjeit csak azért küldi moziba, hogy jelölhetővé váljanak, mivel a jelölés feltétele, hogy filmszínház vetítse az adott alkotást. A Netflix filmjei szerinte csak alibiből kerülnek mozikba, alig pár filmszínházban játsszák őket, és kevesebb, mint egy hét alatt lekerülnek a műsorról. A rendező úgy gondolja, a Netflix filmjei kis képernyőre vannak kitalálva, ezért tévéfilmnek kellene minősíteni őket, így legfeljebb Emmy-t érdemelnek, nem Oscart.