Cseh Anna Marie: A gyerekek mindent értenek

Bogdán Árpád Genezis című filmje idén egyedül képviselte Magyarországot a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a Panorama Special válogatásban volt az ősbemutatója. A film hazánkban a Titanic fesztiválon debütál, majd április 12-én a mozikba is megérkezik. A film női főszereplőjével, Cseh Anna Marie-vel beszélgettünk modellkedésről és színészetről, a gyerekszereplőkkel való munkáról, magyar és külföldi filmes karrierjéről, mely során olyanok oldalán játszott, mint Törőcsik Mari, Cserhalmi György, Viggo Mortensen, Michael Caine, Jane Fonda és Harvey Keitel.

Origo: Milyen élmény volt elkísérni a filmet a Berlináléra?

Cseh Anna Marie: Remek es nagyon intenzív két napot töltöttem Berlinben. Örültünk a meghívásnak Európa második legnagyobb filmfesztiváljára, mert így a nemzetközi közönséghez is eljutott a film. Izgalmas volt látni és hallani a közönség reakcióját közvetlenül a vetítések után. Többen odajöttek Árpádhoz és hozzám is, voltak, akik megköszönték, hogy elkészítettük a Genezis-t, másoknak csak a tekintetéből láttuk, hogy hatással volt rájuk.

Origo: A filmben ügyvédet alakít, aki felettese nyomására elvállalja a rasszista gyilkosságsorozat egyik vádlottjának védelmét.

Cseh Anna Marie: A projekt szívügyem volt a kezdetektől, Bogdán Árpád verseit pedig nagyon szeretem. Bár Angliában élek, nem csak a forgatásra jöttem haza, hanem néhány alkalommal a felkészüléshez is. A projekt fejlesztése során egy kisfilmet is forgattunk vidéken, amelynek köszönhetően Árpáddal már azelőtt ráhangolodtunk a közös munkára, hogy a Filmalap zöld utat adott volna a Genezis-nek. A forgatókönyv is sok fejlesztésen ment át. A forgatás előtt próbáltunk is, de inkább rögtönöztünk.

Origo: Hogyan készült a szerepre?

Cseh Anna Marie: Engedélyt kaptunk, hogy végignézhessek jónéhány bírósági tárgyalást. Felvettem a kapcsolatot egy amerikai professzorral és polgárjogi ügyvéddel is, aki a gyűlöletbűnökre szakosodott, és Magyarországon foglalkozott a gyilkosságokkal is. Neki a világ minden tájáról vannak tapasztalatai a rasszista bűncselekmények témakörében, amelyekről beszélgetett velem. Más körülmény is hatott rám, egy kedves barátnőm akkoriban veszítette el imádott gyermekét, az vele töltött idő is segített a karakterem megformálásában.

Origo: Rokonlélek a munkaalkoholista ügyvéd, vagy sikerült megúsznia a munkamániát karrierje során?

Cseh Anna Marie: Hanna egészen más, mint én. Ő egy munkájába temetkező ügyvédnő, aki bezárkózik egy komoly trauma után. Elnyomja az érzelmeit, túlélő üzemmódban van. Hanna szorgalmas, lelkiismeretes, mindent belead. A filmben a munkájába menekül: meg kell védenie egy férfit, akit a romagyilkosságok elkövetésében való részvétellel gyanúsítanak. Majd megismerkedik a Csordás Milán által játszott kisfiúval, és lassan újra nyitni kezd a külvilág felé, és végül visszatalál korábbi önmagához, meghoz bizonyos döntéseket és képes lezárni a múltat. Rájön arra is, hogy nem egymagunkban vagyunk a világban, hanem kölcsönösen függünk egymástól, amit teszünk, az másokra is kihatással van, valójában együtt éljük ezt az életet. Nincs sok közös jelenetünk Milánnal, de ami van, azok nagyon fontosak Hanna számára. Milán fantasztikus volt a forgatáson és a vele való munka is emlékeztetett, hogy a gyerekek már mindent értenek.

Origo: Játszott angol sorozatokban, amilyen a Law & Order: UK, a Doktorok, az Outlander - Az idegen és a Coronation Street. Miben látja a különbséget az angol és a magyarországi munkák között?

Cseh Anna Marie: Külföldön még több pénzből készülnek a produkciók, így még szigorúbban vannak szervezve a forgatások, néha több a luxus is, de olyan nagy különbség nincs, mert itthon is pontos és profi mindenki, bár tévésorozatban még nem szerepeltem idehaza, csak mozifilmekben, amilyen A fény ösvényei vagy a Töredékek Maár Gyula rendezésében. Tudok és szeretek alkalmazkodni, nekem nem a forgatás körülményei a legfontosabbak, hanem hogy jó szerepet kapjak, jó történeteket tudjak elmesélni.

Origo: Szerepelt a Viggo Mortensen főszereplésével készült Good című filmben, ahogy a Michael Caine, Harvey Keitel és Jane Fonda nevével fémjelzett Ifjúság-ban is, amit az olasz film új sztárrendezője, az Oscar-díjas Paolo Sorrentino rendezett.

Cseh Anna Marie: Az ilyen nagyszerű kollégák remek impulzusokat adnak, sokat lehet tőlük tanulni. Nagy élmény tapasztalatokat cserélni velük, Jane Fondával például Cannes-ban beszélgettem, Harvey Keitellel pedig a forgatáson. Viggo Mortensennel nem volt közös jelenetünk a Good-ban, de a forgatáson szintén beszélgettünk. Nagyon csendes és higgadt, sok nyelven beszél.

Origo: Modellként indult a pályája. Volt egy pont, amikor elhatározta, hogy színészetre vált?

Cseh Anna Marie: Sokáig modellkedtem, mindig magas mércét állítva magamnak, de mindig csak lépcsőfoknak gondoltam ezt, és nem végállomásnak. Jó tapasztalat volt, bejártam a világot, de nem akartam életem végéig ezt csinálni, mindig kész voltam a váltásra. Az Angel parfüm arcaként végzett munkám során merült fel bennem, hogy ez talán szép és méltó befejezése lehet az addigi karrieremnek. Ekkoriban találkoztam Mispál Attilával és az ő rendezésében leforgattuk A fény ösvényei-t, aztán pedig ismét Törőcsik Mari oldalán dolgozhattam a Töredékek-ben. Időközben elvégeztem egy egyetemet Párizsban, francia nyelv és irodalom szakon. Ekkoriban még nem döntöttem el, hogy a színészettel szeretném-e folytatni. Nagyon szerencsés voltam, mert az addigi szerepek csak véletleneknek köszönhetően találtak meg. Aztán Párizsból Londonba költöztem és megszületett a kislányom. Ez ismét új inspirációkat adott, és csak ekkor döntöttem úgy, hogy a színészettel fogok foglalkozni a továbbiakban is. Kedvet és indíttatást éreztem magamban ahhoz, hogy mondanivalómat a világról így fejezzem ki mások számára. Nem régi álom volt nekem a színészi hivatás, hanem egy mélyről jövő késztetés.