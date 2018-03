Így néz ki Tom Hardy a világ legismertebb gengsztereként

Tom Hardy megosztotta az első fotót arró, hogyan fest Amerika első számú közellensége, Al Capone szerepében. A Fonzo című filmben a rettegett maffiavezér utolsó napjai és súlyos elmezevara elevenednek meg.

A Fonzo című filmről egyelőre nem sokat tudni, csak hogy a már megromlott egészségi és elmeállapotú maffiavezér utolsó napjain keresztül mutatja be Al Caponét. A filmet Josh Trank írta és ő is rendezi (Fantasztikus Négyes, Az erő krónikája), a hírhedt gengsztert Tom Hardy alakítja, de feltűnik majd benne Kyle MacLachlan, Matt Dillon és Linda Cardellini is.

Az első fotót a filmről Tom Hardy osztotta meg Instagramján: