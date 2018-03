A Dark City rendezője szerint a MeToo kezd boszorkányüldözéssé válni

Alex Proyas (A holló, Dark City, Én, a robot, Egyiptom istenei) a Facebookon kritizálta a MeToo és a Time's Up mozgalmakat. A rendező szerint ma már pusztán a véleményéért margóra szorulhat egy alkotó, akinek egyesek teljes életművüket kukába hajítanák, csak mert a nőjogi kezdeményezésekkel nem feltétlenül azonos véleményt fogalmaznak meg.

Proyast a The Guardian egyik márciusi cikke késztette megszólalásra. A Szerző vége? (The end of the auteur?) című írás azt a kérdést feszegeti, hogy miként lehet viszonyulni azon filmalkotók munkásságához, akiknek "vásznon túli" megnyilvánulásai "ellentmondásosak". Azaz, hogy lehetséges-e a művet és az alkotót elválasztani egymástól, kiváltképp a mostani, szexbotrányokkal terhelt időkben.

A cikk több filmrendezőt is megemlít, akik így vagy úgy, de visszaéltek hatalmukkal, illetve szexuális bűncselekményt követtek el (vagy azzal vádolják). Roman Polanski, Woody Allen, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino vagy Alfred Hitchcock mellett az írásban szó esik Michael Hanekéről és Terry Gilliamről is, akiket azért illetnek kritikával, mert sarkos véleményt fogalmaztak meg a nőjogi kezdeményezésekkel kapcsolatban. A kétszeres Arany Pálma-díjas és Oscar-nyertes Michael Haneke szerint a MeToo mára bemondásos alapon teszi tönkre olyan emberek életét és karrierjét, akiket megilletne ártatlanság vélelme.Terry Gilliam pedig lincseléshez hasonlította a nőjogi mozgalmat.

Poryast ez az összemosás ingerelte fel, vagyis az, hogy lassan már azokat is egy kalap alá veszik a valódi bűnelkövetőkkel, akik élnek a szólás szabadságával, és esetleg felhívják a figyelmet arra, hogy a MeToo-hoz hasonló nőjogi kezdeményezések is veszélyt hordoznak magukban: csak a vád alapján, ítélet nélkül meghurcolhatóvá válik bárki.

Öljétek meg mind! A bűnösöket és a boszorkányüldözés áldozatait is! És akkor nem marad semmi, amit nézhettek

- írja Proyas, hozzátéve, hogy a Polanskihoz hasonló elkövetőket egyáltalán nem védi, támogatja a nőjogi mozgalmakat, de nem gondolja, hogy a Gilliamhez hasonló alkotókat egy kalap alá kellene venni a szexragadozókkal, csak azért, mert véleményük van.

Saját posztjához később kissé szarkasztikus kommentet írt:

Terry Gilliam! Bűnösnek találtak az alkotóművészet vádjában! Ezért addig kell lógnod, míg meg nem halsz!

Majd később Proyas a saját profilján is módosította a személyes információkat, miszerint az alkotóművészet és szerzőiség bűnét olykor ő is elköveti.