Meghalt a színész, aki bunyózott Elvisszel és Woody Allennel

Tom Reese karakterszínész volt, aki legtöbbször tagbaszakadt pribékeket alakított, köszönhetően 190 centis magasságának és tengerészgyalogosként, majd rendőrként szerzett tapasztalatainak. Olyanokkal bunyózott, mint Elvis Presley, Tony Curtis, Dean Martin és Woody Allen.

Tom Reese 1928-ban született a Tennessee állambeli Chattanoogában. Öt évet szolgált a tengerészgyalogságnál, majd John Cassavetesnél tanult színészetet, akinek játszott is az Árnyak című filmjében.

Az imdb.com 86 színészi kreditjét jegyzi, szerepelt rengeteg tévésorozatban, amelyek közül a legnívósabb a The Twilight Zone (Alkonyzóna) című sorozat The Midnight Sun epizódja. Mozifilmekben elsősorban verőemberként tűnt fel, egy ideig nem is bízta kaszkadőrökre az akciójeleneteket. Elvis Presley-vel az 1960-as Flaming Star című filmben verekedett, "A király" átdobta egy istálló tetején és beleverte a fejét a falba. Tony Curtis volt az ellenfele a 40 Pounds of Trouble című 1962-es filmben, Dean Martinnal pedig a Murderers' Row-ban mérhette össze erejét 1966-ban.

Azt hihetnénk, könnyű dolga volt Woody Allennel a Sleeper (A hétalvó, 1973) forgatásán, valójában térdsérülést szenvedett, ami három hónapra kivonta a forgalomból, és egész élete során hátráltatta.