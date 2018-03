Erekció A kis hableány-ban? Aladdin egy bordélyban? Szex Az oroszlánkirály-ban? Pénisz és herék a Herkules főgonoszának fején? Villantás a Roger nyúl a pácban animált hősnőjétől? Úgy tűnik, a Disney animátorainak volt energiája szexet rejteni a legártatlanabb családi rajzfilmekbe is. A Digital Spy összeszedte a 10 leglátványosabb esetet.

Pénisz A kis hableány-ban

A kis hableány VHS kiadásán pénisz fedezhető fel a háttérként szolgáló arany kastély kellős közepén.

Még több pénisz A kis hableány-ban

Ezúttal a főhősöket összeadó papnak sikerült erekciót csinálniuk az animátoroknak.

Aladdin bordélyba megy

Nincs ugyan kimondva, de mi más lenne a hiányos öltözetű nőkkel teli ház, ahová hősünk a városőrség elől menekül?

Aladdin szerint a tiniknek ideje lenne ledobni a ruháikat

Ebben a jelenetben Aladdin épp Jázmin tigrisét zavarja el, viszont úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy "Good teenagers, take off your clothes", azaz "kedves kamaszok, vetkőzzetek".

Szex Az oroszlánkirály-ban

Amikor Szimba felver némi port, mintha a szex szó rajzolódna ki a levegőben.

Félmeztelen nő az egeres mesében

Nálunk kevésbé ismert A mentőcsapat című animáció, aminek a hátterében elrejtettek két fedetlen mellett.

Villantás a Rogen nyúl a pácban-ban

Ugyan csak kilassítva, vagy a szerencsés pillanatban kimerevítve látható igazán, a film animált hősnőjének belátni a ruhája alá, amikor kirepül a kocsiból egy baleset következtében.

A Roger nyúl a pácban bébije korán kezdi a csajozást

Érthető, hogy ezt a jelenetet kivágták a film DVD kiadásából.

Pénisz és herék Herkules nemezisének fején

Amikor a filmbeli főgonoszt fejbe találja néhány patkó, elég fura púp nő a fején.

Sztripklubba mennek a Verdák hősei

A humanoid autókat egy sztriptízbár téríti le útjukról.