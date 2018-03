Kihirdették a Filmalap Inkubátor Programjának idei nyerteseit

A Filmalap Inkubátor Program tíz döntőse személyesen mutatta be filmterveit a szakmai közönségnek és a zsűrinek a Toldi moziban megrendezett teltházas pitchfórumon. A Filmalap célja a 2015-ben indított kezdeményezéssel a pályakezdő filmesek innovatív alkotói bemutatkozásának támogatása.

Grosan Cristina és Rainer-Micsinyei Nóra A legjobb dolgokon bőgni kell, Kis Hajni Külön falka, Lőrincz Nándor és Nagy Bálint Garázsmenet, Oláh Judit A tábor és Szirmai Márton Hol rontottam el? című filmterve a Filmalap Inkubátor Programjának nyertese.

A zsűri döntése és a szakmai közönség szavazatai alapján a Grosan Cristina és Rainer-Micsinyei Nóra alkotópárosnak a mai 30 évesekről szóló dráma-vígjátéka, Kis Hajni apa-lánya komplex kapcsolatát feldolgozó játékfilmje, Lőrincz Nándor és Nagy Bálint szexuális bántalmazással foglalkozó drámája, Oláh Judit dokumentumfilmje, amely a szexuális zaklatással megvádolt Sipos Pál tanár nyomába ered, valamint Szirmai Márton diktatúrákon átívelő, humoros egész estés animációja nyert.

A Toldi moziban megrendezett pitchfórumon a program tíz döntőse személyesen mutathatta be filmterveit a szakmai közönségnek, valamint a rendezvény zsűrijének, amelynek tagjai az idén Bodzsár Márk forgatókönyvíró, rendező, Kálomista Zsuzsa filmforgalmazási szakember, Mécs Mónika producer, Pápai Zsolt egyetemi oktató és Ujj Mészáros Károly forgatókönyvíró rendező voltak.

Az eredményhirdetésen Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a pályakezdő filmesek támogatása kezdettől fogva a Filmalap elsődleges céljai között szerepel. Az évről évre növekvő számú jelentkező egyértelmű jele a sikernek - tette hozzá. Elmondta, hogy a pályázó fiatalok terveikben az őket körülvevő világra, folyamatokra és történésekre reflektáltak. Külön öröm, hogy az elmúlt három év tapasztalata alapján az Inkubátor Program a bátor elsőfilmesek megvalósulása mellett fontos közösségépítő funkciót is betölt a magyar filmesek legifjabb generációja számára - hangsúlyozta a vezérigazgató.

A Filmalap Inkubátor Programjára diplomás, de egész estés mozifilmet még be nem mutatott elsőfilmes rendezők jelentkezhettek, és azok a direktorok is, akik rövidfilmjükkel nemzetközi filmfesztiválokon szerepeltek. A rekordszámú, 71 beérkezett pályázat közül 10 jutott be a döntőbe tavaly októberben. A 10 döntős pályázati úton részesült a Filmalap 2 millió forint értékű forgatókönyv-fejlesztési támogatásában. A Filmalap fejlesztő csapatának közreműködésével, több hónapos filmterv fejlesztési folyamat előzte meg a pitchfórumot.

A teltházas pitchfórumon az alkotók a szakmai közönségének bemutatták be a 10 döntős filmtervet. Közül hármat a szakmai zsűri és további kettőt a meghívott közönség (rendezők, producerek, kritikusok, filmes szakemberek) szavazott meg.

A kiválasztott filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 62 millió, a dokumentumfilmeknél 22 millió, az animációs filmeknél pedig 82 millió forintig nyújt támogatást a Filmalap Inkubátor Programja. A pályakezdő alkotók a filmkészítés során igénybe vehetik a Filmalap szakmai támogatását.