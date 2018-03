Jack Black gyerekbarát horrort forgatott

Jack Black, Cate Blanchett és Kyle MacLachlan is szerepel Eli Roth legújabb rémisztgetős filmjében, a The House with a Clock in Its Walls-ban, ami John Bellairs azonos című gótikus horror regényéből készült. A történet szerint egy Lewis Barnavelt című fiatal árva (Owen Vaccaro) varázsló nagybátyja (Black) segítségével egy különös óra keresésére indul: a nagybácsi házának korábbi tulajdonosai a fekete mágia megszállotjai voltak, egy megbűvölt órát rejtettek a ház falába, ami elhozhatja a világvégét.

Az első előzetes alapján a The House with a Clock in Its Walls annak ellenére, hogy gyerekbarát besorolást kapott, nem nélkülözi a rémisztő elemeket.Vagyis a Motel rendezője komolyan vette a műfaji besorolást, és ha nem is véres, de ijesztgetésben bővelkedő horrort forgatott. A film ősszel érkezik az amerikai mozikba, a magyarországi bemutatóról egyelőre nincs információ.