Star Wars bakiparádé: Carrie Fisher hülyére pofozta Oscar Isaacot - videó!

A Star Wars: Az utolsó jedik első forgatási napján majdnem harmincszor kellett felvenni azt a jelenetet, ahol Leia hercegnő lekever egyet Poe Dameronnak. A felvételek szerint Oscar Isaac becsülettel tűrte a sokszor nem gyenge pofonokat, Carrie Fisher pedig valószínűleg nem kevés felgyülemlett feszültséget vezetett le a színész arcán. De a Blu-ray kiadás extrái között is megtalálható bakiparádéban vicces Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) and Kelly Marie Tran (Rose) is vicceset "alakít". BB-8 aprócska "babaklónja" pedig kifejezetten aranyos.