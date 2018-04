Mészáros Márta filmjével nyit Moszkvában a Cifra-4 magyar filmfesztivál

Mészáros Márta Aurora Borealis című családi drámájának bemutatásával veszi kezdetét kedd este a Moszkvában a legújabb hazai filmprodukciókból ízelítőt nyújtó Cifra-4 magyar filmfesztivál.

A negyedik alkalommal megrendezett magyar fesztiválon összesen négy új alkotást egy klasszikust mutatnak be az Oktyabr moziban. Mészáros Márta Ők ketten című, 1977-ben készült filmjét, amelyben - mint azt orosz sajtóban megjelent előzetesek kuriózumként kiemelték - Marina Vlady és Vlagyimir Viszockij is szerepel, csütörtökön vetítik.

A negyedik alkalommal megszervezett vetítésen bemutatják még Herendi Gábor sikerfilmjét, a Kincsem-et, a Sopsits Árpád által rendezett A martfűi rém-et és Török Ferenc 1945 című alkotását is. Utóbbi bemutatója után a film zeneszerzője, Szemző Tibor ad rövid koncertet és tart közönségtalálkozót.

A vetítéssorozat többek között a moszkvai magyar nagykövetség, a magyar kulturális központ, valamint a CoolConnections orosz kulturális egyesülés szervezésében jött létre.