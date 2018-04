A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártását támogató Huszárik Zoltán-pályázat meghirdetéséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, emellett másfél millió forinttal támogatja a Friss Hús fesztivál három díjazottját.

Az NMHH Kommunikációs Igazgatóságának közleménye szerint a Magyar Média Mecenatúra Program Huszárik Zoltánról elnevezett kétfordulós pályázati eljárására összesen 150 millió forintot különített el a testület. Az eljárásban egy pályázó fordulónként legfeljebb két szinopszist nyújthat be, az első beadási határidő április 26-a. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várják határon túli jelentkezők pályázatait is.

A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált is támogatja a Médiatanács: a legjobb magyar élőszereplős kísérleti- és kisjátékfilm, a legjobb magyar animációs rövidfilm és a legjobb 30 év alatti alkotó kategória díjazottjait 500-500 ezer forinttal támogatja.

Az április 3. és 8. közötti esemény versenyprogramjában több, a Médiatanács támogatásával készített film is versenyez, például Deák Kristóf új kisfilmje, A legjobb játék Grosan Cristina Átalakítás folyamatban című alkotása és Cibulya Nikol Irinyi című filmje.