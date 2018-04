Film készült minden idők legzseniálisabb kommandós akciójáról - videó

Új mozival jelentkezik José Padilha, az Elit halálosztók rendezője. A 2007-es film világszerte ismertté tette a brazil rendező nevét, és még a folytatása, az Elite Squad: The Enemy Within is óriási sikert aratott. Padilha később immár hollywoodi színekben a hazai mozikat is megjárta a Robotzsaru remake-kel.

Új filmje, a 7 vérfagyasztó nap (Entebbe) megtörtént eseten alapul. 1976 június 27-én két palesztin és két német terrorista eltérített egy Tel-Avivból Párizsba tartó gépet, amit aztán az Entebbe repülőtéren tettek le, Uganda fővárosában, Kampalában, a diktátor Idi Amin áldásával. A 102 túszt izraeli kommandósok szabadították ki július 4-én.

Padilha már az Elit halálosztók-ban is felemlegette az izraeli védelmi erők keménységét, most filmet is csinált róluk.