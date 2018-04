Húsz évig tárgyalták az ügyét, most börtönre ítélték a sztárt

Szalmán Hán bollywoodi szupersztár öt év börtönt kapott orvvadászat miatt. A színész 1998-ban lőtt ki két indiai antilopot, majdnem 20 évig tartott, amíg a dzsódhpuri bíróság meghozta ítéletét.

Szalmán Hán India egyik legnépszerűbb színésze, akinek neve nem csak hazájában cseng jól: 2004-ben a People magazin a legszebb indiai férfinak választotta, és a hetediknek a világon. 2008-ban ő lett a negyedik indiai színész, aki viaszszobrot kapott a londoni Madame Tussauds panoptikumában.

Most úgy fest: börtönbe kell vonulnia, amiért két védett indiai antilopot lőtt ki Rádzsasztán államban filmforgatás közben. Az orvvadászaton négy másik színész is részt vett, őket felmentette a bíróság.

Szalmán Hánnak nem ez az első bírósági ügye. 2002-ben cserbenhagyásos gázolással vádolták, de 2015-ben felmentették. 2006-ban pedig már bűnösnek mondták ki, mert 1998-ban két indidai gazellát is kilőtt. Akkor is öt évre ítélték, de három rács mögött töltött nap után óvadék ellenében távozhatott, végül 2016-ban felmentették az ügyben. A mostani ítélet ellen is fellebezhet, de a 10 ezer rúpiás (körülbelül 40 ezer forint) bírságot meg kell fizetnie.