Tizenhét éven át küzdött a Brazil, A halászkirály legendája és 12 majom rendezője, a Terry Gilliam azért, hogy elkészülhessen álomprojektje, a The Man Who Killed Don Quixote (Az ember, aki megölte Don Quijotét) című film. Tavaly fejezték be a forgatást és most végre előrukkoltak az első trailerrel, amelyben Jonathan Pryce és Adam Driver parádéznak, de leginkább a rendezőre annyira jellemző vizualitás viszi a prímet.